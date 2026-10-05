Mit dem neuen Wohngebäudetarif „Riesig Plus“ schafft Adam Riese laut Experte Nico Streker ein gutes Update, aber noch keinen Innovationssprung – vor allem nicht bei der Prävention.

Nico Streker ist der Experte für die Wohngebäude- und Hausratversicherung bei DAS INVESTMENT.

Adam Riese trat 2017 mit dem Anspruch an, Versicherung einfacher, transparenter und digitaler zu gestalten. Nach fast zehn Jahren hat sich die Digitalmarke der W&W-Gruppe im Privatkundengeschäft etabliert und erweitert nun auch ihre Wohngebäudeversicherung – insbesondere für den Maklermarkt.

Mit „Riesig Plus“ kommt eine neue, leistungsstärkere Produktlinie hinzu. Gleichzeitig wurden auch die bestehenden Tarife „Besser“ und „Riesig“ überarbeitet. Nach eigener Aussage möchte Adam Riese damit unter anderem auf das gestiegene Präventionsbedürfnis der Kunden, höhere Anforderungen an Gebäudetechnik sowie den Wunsch nach Energieeffizienz und nachhaltigem Bauen reagieren.

Das klingt zunächst nach genau den Themen, die die Wohngebäudeversicherung aktuell beschäftigen. Als Makler stellt sich für mich allerdings die Frage: Wie viel Prävention steckt tatsächlich drin, wenn Prävention drauf steht?

Produktaufbau

Das bekannte Prinzip wird konsequent weiterentwickelt. Die grundsätzliche Tariflogik bleibt einfach und nachvollziehbar. Im Maklerkanal stehen „Besser“, „Riesig“ und nun „Riesig Plus“ zur Verfügung.

Bereits „Riesig“ bietet unter anderem die Mitversicherung von Nebengebäuden bis 50 Quadratmeter, Schäden an Ableitungsrohren bis 15.000 Euro und eine unbegrenzte Absicherung von Nässeschäden aufgrund undichter Fugen. Hinzu kommt unter anderem eine mögliche Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit für bis zu zwölf Monate.

Mit „Riesig Plus“ wird der Schutz deutlich erweitert. Enthalten sind unter anderem eine Best-Leistungs-Garantie bis 50.000 Euro, Sturmschäden unterhalb Windstärke 8 sowie zusätzliche Leistungen rund um Photovoltaik und Batteriespeicher.

Aus Maklersicht ist vor allem interessant, dass die bislang optionalen Bausteine Haustechnik und Allgefahrendeckung in Riesig Plus bereits beitragsfrei eingeschlossen sind.

Das macht den Tarif leistungsseitig durchaus attraktiv und reduziert gleichzeitig die Gefahr, dass wichtige Deckungsbestandteile aus Preisgründen bei Vertragsabschluss abgewählt werden.

Allgefahren und Haustechnik: Sinnvolle Antwort auf komplexere Gebäude

Gerade der Einschluss der Allgefahrendeckung gefällt mir. Moderne Wohnhäuser bestehen längst nicht mehr nur aus Dach, Mauerwerk, Heizung und ein paar Wasserleitungen. Wärmepumpen, Batteriespeicher, Photovoltaik, Smart-Home-Systeme, elektrische Rollläden und Sicherheitstechnik verändern sowohl den Wert als auch das Risikoprofil einer Immobilie.

Die Haustechnikdeckung trägt dieser Entwicklung Rechnung und schützt beispielsweise Smart-Home-Geräte, Alarmanlagen oder elektrische Rollläden unter anderem gegen Flüssigkeitsschäden, Kurzschluss, Bedienungsfehler und Vandalismus.

Zusammen mit der Allgefahrendeckung entsteht damit im Plus-Tarif ein durchaus leistungsstarkes Paket. Und das ist aus meiner Sicht die eigentliche Stärke des Updates: Adam Riese versucht, die zunehmende Technisierung des Einfamilienhauses versicherungstechnisch besser abzubilden.

Prävention

Etwas kritischer sehe ich dagegen die Kommunikation zum Thema Prävention. Anspruch und Produkt passen hier noch nicht ganz zusammen.

Adam Riese begründet das Update ausdrücklich auch mit dem „höheren Präventionsbedürfnis“ seiner Kunden. Genau hier hätte ich mir als Wohngebäudemakler mehr erwartet. Denn die Absicherung moderner Haustechnik ist wichtig, aber Haustechnik zu versichern ist noch keine Schadenprävention.

Konkrete Anreize für Eigenvorsorge sucht man bislang weitgehend vergebens. Denkbar wären beispielsweise finanzielle Vorteile oder Leistungsverbesserungen bei vorhandenen Leckageschutzsystemen, Rückstausicherungen, druckwasserdichten Fenstern, Hochwasserschutzmaßnahmen oder anderen technischen Präventionsmaßnahmen.

Auch ein Vorsorgebudget, eine strukturierte Präventionsberatung oder konkrete Handlungsempfehlungen für Eigentümer wären denkbare Ansätze. An dieser Stelle bleibt Adam Riese trotz des ausdrücklich formulierten Präventionsanspruchs noch recht klassisch.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Ähnlich fällt meine Bewertung beim Thema Nachhaltigkeit aus. Positiv ist, dass moderne Technik und energetische Entwicklungen stärker berücksichtigt werden. Im Tarif „Riesig“ werden beispielsweise Mehrkosten durch energetische Modernisierung bis 10.000 Euro übernommen. Das ist sinnvoll. Angesichts der Transformation des Gebäudebestands erscheinen 10.000 Euro allerdings eher als Einstieg denn als konsequenter Nachhaltigkeitsbaustein.

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Wer nach einem größeren Schaden ohnehin wieder aufbauen muss, steht möglicherweise vor erheblichen Mehrkosten, wenn energetisch höherwertig, klimaresilienter oder technisch zukunftsfähiger wiederhergestellt werden soll. Hier hätte der neue Tarif durchaus mutiger ausfallen können.

Denn Nachhaltigkeit in der Wohngebäudeversicherung sollte aus meiner Sicht künftig mehr bedeuten als die Absicherung bereits vorhandener Technik. Sie sollte auch dazu beitragen, Gebäude energieeffizienter, widerstandsfähiger und langfristig versicherbarer zu machen.

Photovoltaik

Ein weiterer Punkt ist die Photovoltaikabsicherung. Sie ist zwar für den Durchschnitt passend, aber die Frage ist, wie lange noch? Die maximale Anlagengröße von 20 kWp dürfte für viele klassische Einfamilienhäuser heute noch ausreichend sein. Typische Anlagen bewegen sich häufig darunter.

Doch die Entwicklung geht weiter. Gerade Neubauten und größere Einfamilienhäuser kombinieren zunehmend: Photovoltaik + Batteriespeicher + Wärmepumpe + Wallbox.

Damit steigt nicht nur der Strombedarf, sondern auch die wirtschaftliche Bedeutung der eigenen Energieerzeugung. Gleichzeitig erhöht moderne Gebäudetechnik den Gesamtwert der Immobilie.

Aus meiner Sicht wäre deshalb zu überlegen, ob eine Begrenzung auf 20 kWp langfristig noch zur Zielgruppe eines leistungsstarken Plus-Tarifs passt. Wer einen Tarif mit Zukunftsanspruch entwickelt, sollte schließlich nicht nur das durchschnittliche Haus von heute betrachten, sondern auch das Gebäude von morgen.

Digitalisierung

Hier bleibt Adam Riese seiner DNA treu. Einfache Produkte, digitale Abschlussmöglichkeiten und schlanke Prozesse gehören seit der Gründung zum Markenkern von Adam Riese.

Das passt auch zur Wohngebäudeversicherung. Gerade im standardisierten Einfamilienhausgeschäft können digitale Prozesse Komplexität reduzieren und sowohl Kunden als auch Vermittlern Arbeit abnehmen.

Entscheidend wird allerdings sein, ob diese Einfachheit auch dann erhalten bleibt, wenn Risiken komplexer werden. Denn ein digitaler Antrag ist schnell gebaut. Ein komplexer Leitungswasser-, Starkregen- oder Technologischaden muss anschließend trotzdem vernünftig reguliert werden.

Fazit: Ordentliches Update, aber kein Innovationssprung

Unterm Strich ist „Riesig Plus“ aus Maklersicht ein leistungsstarkes Update. Gerade der beitragsfreie Einschluss von Allgefahrendeckung und Haustechnik macht das Paket interessant. Auch die zusätzlichen Leistungen rund um Gebäudetechnik zeigen, dass Adam Riese verstanden hat, wie stark sich das Einfamilienhaus derzeit verändert.

Bei zwei Begriffen hätte ich mir allerdings mehr Konsequenz gewünscht: Prävention und Energieeffizienz. Wer das gestiegene Präventionsbedürfnis der Kunden ausdrücklich als Grund für ein Produktupdate nennt, sollte aus meiner Sicht auch konkrete Anreize zur Schadenvermeidung schaffen. Hier bleibt der Tarif hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Ähnliches gilt für Nachhaltigkeit. 10.000 Euro Mehrkosten für energetische Modernisierung sind ordentlich, aber noch kein Ansatz, der die Transformation des Gebäudebestands maßgeblich unterstützt.

Damit bleibt mein Eindruck:

Leistungsstark? Ja.

Marktfähig? Auf jeden Fall.

Innovativ? Eher nicht.

Für richtiges Aufsehen im Maklermarkt dürfte das allein noch nicht reichen.

Spannend bleibt allerdings eine andere Entwicklung: Nach der Übernahme von Beständen der Neodigital wird sich zeigen, ob daraus künftig auch neue Produkt- oder Prozessimpulse in die Adam-Riese-Welt einfließen.