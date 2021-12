Redaktion 18.02.2014 Lesedauer: 1 Minute

Adieu, schöner Schein Die Bezahlsysteme der Zukunft

Westliche Großstädter werden ihren Alltag schon in vier Jahren ohne Bargeld und Bankkarten meistern können, ist sich Paypal-Chef David Marcus sicher. Die "Welt am Sonntag" berichtet, wie Apple, Google, Ebay & Co. an den Bezahlsystemen der Zukunft tüfteln.