DAS INVESTMENT: Herr Fritz, reden wir über Bitcoin . Was ist da gerade los? Adrian Fritz: Da geht es um mehrere Faktoren. Was aber wirklich heraussticht: Das Narrativ steht momentan einfach nicht bei Bitcoin. Die Künstliche Intelligenz zieht die gesamte Aufmerksamkeit und auch das Kapital an sich. Alles bereitet sich auf die Börsengänge im KI-Sektor vor, die Gelder fließen dorthin – und das kommt Bitcoin nicht zugute. Dazu die Makro-Lage: Bei den Zinssenkungen herrscht weiter Unsicherheit, kommen sie oder kommen sie nicht? Mit dem Krieg und dem Druck auf den Ölpreis ist vieles unklar, und das schlägt sich im Bitcoin-Preis nieder. Und schließlich sind wir mit Blick auf das Halving historisch gesehen genau in der Phase, in der irgendwann die Bodenbildung einsetzt. Nur schenkt dem gerade niemand Aufmerksamkeit.

Geht es noch weiter nach unten?



Fritz: Das ist schwer zu sagen, es könnte sein. Interessant sind zwei Kennzahlen, die man immer im Blick haben sollte: die durchschnittlichen Einstandskosten der Langfrist-Anleger und die der Kurzfrist-Anleger, im Fachjargon Long-Term- und Short-Term-Holder-Cost-Basis. Daran liest man auf der psychologischen Ebene ab, wie viele Anleger im Plus und wie viele im Minus sind – und das sind oft genau die Marken, die als Unterstützung oder Widerstand wirken. Viele der Kurzfrist-Anleger sind gerade im Minus. Die Langfrist-Anleger dagegen, die schon länger investiert sind, liegen bei rund 53.000 bis 54.000 US-Dollar. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass noch ein letzter Ausverkauf kommt und Bitcoin bis in den Bereich von 50.000 US-Dollar zurückfällt.

Und dann?



Fritz: Bis zum Jahresende sind wir eigentlich ziemlich positiv gestimmt. Im Großen und Ganzen hat sich ja nichts verändert: Das Werteversprechen von Bitcoin ist unverändert, die Schulden steigen weltweit weiter. Das große Bild hält also, da machen wir uns weniger Gedanken. Spannend ist außerdem, dass wir zum Jahresende wieder rund 18 Monate vom nächsten Halving entfernt sind. Auch wenn das Halving keinen so großen Effekt mehr hat – das neue Angebot halbiert sich zwar erneut, auf absoluter Basis ist das aber nicht mehr so bedeutend –, fangen die Leute wieder an, darüber zu reden. Durch die Kombination aus dem KI-Trend, der jetzt mit den Börsengängen in seine heiße Phase geht, dem Halving und hoffentlich etwas Rückenwind von der Makro-Seite, sollte Krypto dann hoffentlich langsam wieder Fahrt aufnehmen.

Trauen Sie sich eine konkrete Prognose für das Jahresende zu?



Fritz: Ich traue mich, denn wir haben eine klare Hausmeinung: Wir glauben, dass Bitcoin zum Jahresende fast bei 100.000 US-Dollar steht. Die Leute vergessen immer, dass sich das Sentiment gerade dann, wenn es düster aussieht, sehr schnell drehen kann – und wenn es dreht, dann mit Momentum. Wir rechnen zum Jahresende mit 90.000, vielleicht sogar knapp 100.000 US-Dollar.

100.000 US-Dollar bei diesem Preis sieht 21Shares Bitcoin zum Jahresende.

Das wären gute Aussichten. Frank Thelen hat kürzlich in einem Podcast erzählt, dass er seine Bitcoins verkauft hat – privat und im Fonds –, weil er das kryptografische Fundament durch Quantencomputer in Gefahr sieht. Was denken Sie darüber?



Fritz: Es ist auf jeden Fall ein Risiko, und ich glaube, alle in der Krypto-Community nehmen das sehr, sehr ernst, denn es ist ein Rennen gegen die Zeit. Es muss irgendwann ein Upgrade für das gesamte Netzwerk und alle Assets geben. Die Frage ist, ob das gelingt, bevor Quantencomputing wirklich zur Gefahr wird.



Im Detail ist es aber nicht ganz so einfach. Erstens ist nicht das Bitcoin-Netzwerk an sich gefährdet, sondern nur bestimmte Wallets. Es gibt ja Private Key und Public Key, und mit Quantencomputing lässt sich über den Public Key der Private Key zurückrechnen. Diese Gefahr besteht vor allem bei vielen alten Wallets, die noch die alte Verschlüsselungstechnik nutzen – die könnten gehackt werden. Für sie muss es also irgendwann ein Upgrade geben.

Bitcoin und Quantencomputer Warum genau Quantencomputer das kryptografische Fundament von Bitcoin bedrohen könnten und wie die Technik dahinter funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Das betrifft besonders die Coins, die schon lange liegen?



Fritz: Genau, etwa die Satoshi, der rund eine Million Bitcoin hält. Diese Bestände sind verschlüsselt und liegen einfach herum. Was macht man damit? Wenn man eingreift, verstößt das gegen den Geist eines dezentralen Netzwerks. Lässt man sie liegen, sind sie ein Honigtopf für Hacker. Da gibt es gerade viele Gespräche, wie man das am besten löst. Zusammengefasst gibt es also ein Risiko. Aber es ist nicht so unmittelbar, wie viele glauben.

Als die Bitcoin-ETFs in den USA auf den Markt kamen, floss enorm viel Geld hinein – der Tenor war: Jetzt ist Bitcoin im Mainstream angekommen und der Markt stabilisiert sich. Zuletzt ist aber wieder viel abgeflossen. Machen die ETFs den Markt am Ende sogar volatiler?



Fritz: Die Antwort ist nein. Man kann das quantitativ belegen: Die Volatilität nimmt immer weiter ab. Es wirkt volatil, und es tut weh, von 120.000 auf 60.000 US-Dollar abzustürzen – aber rein rechnerisch sinkt die Schwankungsbreite. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt.



Was die institutionelle Adoption angeht: Man sagt seit Jahren, sie sei da, aber wir stehen immer noch am Anfang. Das ist auch kein Ziel, sondern eher eine Reise, weil es einfach Zeit braucht. Klar, Ende des vergangenen Jahres haben vor allem in den USA die großen Häuser wie Morgan Stanley oder Vanguard begonnen, Investments über Krypto-ETFs zu erlauben. Der Zugang ist also da. Es dauert aber trotzdem noch eine Weile, bis intern alle Anlageberater auf dem Stand sind und das Thema verstehen, bis der Kunde ihm wirklich näherkommt und daraus ein bisschen Rückenwind für die Preise entsteht. Insofern sind wir da meiner Meinung nach noch am Anfang.

“ Es wirkt volatil, und es tut weh, von 120.000 auf 60.000 US-Dollar abzustürzen – aber rein rechnerisch sinkt die Schwankungsbreite. Adrian Fritz

Was sollten Berater ihren Kunden, die aus Diversifizierungsgründen in Krypto eingestiegen sind, mit auf den Weg geben? Einfach halten und auf Erholung setzen – oder anpassen und breiter streuen?



Fritz: Eine perfekte Antwort, die für alles gilt, gibt es nicht. Aber für Bitcoin ist die beste langfristige Strategie aus meiner Sicht, zu kaufen und zu halten. Natürlich gibt es Marktphasen, in denen es nicht so gut aussieht – wie gerade zum Beispiel. Wer aber wirklich für die nächsten 10, 15 oder 20 Jahre investiert, für den ist Kaufen und Halten wahrscheinlich das Einfachste und Beste.



Beim Thema Diversifizierung wird es immer interessanter, weil die Projekte schon von ihrem Werteversprechen und ihrer Natur her so unterschiedlich sind. Früher oder später – und man sieht es jetzt schon – wird es eine Abkopplung geben, die Korrelation zwischen den Krypto-Assets nimmt ab. In der Vergangenheit schwang immer alles im Gleichtakt, da ergab Streuung wenig Sinn. Jetzt merkt man deutlich, dass es Ausreißer und andere Werttreiber gibt.

Wie sollte ein Berater die einzelnen Werte dann im Depot einordnen?



Fritz: Am besten über den Portfolio-Kontext. Wir sehen Bitcoin ganz klar als Alternative zu Rohstoffen, zu Gold. Ethereum oder Solana sind im Grunde Tech-Aktien. Und ein kleineres Projekt wie Hyperliquid ist eher ein Venture-Investing, also Wagniskapital. Wenn man sich das vor Augen führt und die Assets im Portfolio auch so behandelt, ist das der beste Ansatz – auch beim Diversifizieren.



Schön zu sehen ist, dass der Markt selektiver wird. Die Altcoin-Phasen von 2020 und 2021 waren einfach nur von Liquidität getrieben: Jeder hatte Geld, saß zu Hause, warf es in den Markt, und alles ging nach oben. Jetzt muss man wirklich genau hinschauen, die Fundamentaldaten prüfen und dann entscheiden, ob man einen Wert aufnimmt oder nicht. Jeder Aktienanalyst freut sich gerade – die Spekulanten weniger.

Wie reagieren die Anleger Ihrer Krypto-ETPs auf den Kursrückgang? Bleiben sie ruhig, kaufen sie nach – oder springen viele ab?



Fritz: Ein gemischtes Bild, aber im Großen und Ganzen positiv. Faszinierend ist Folgendes: In den USA liegt der Bitcoin-Preis rund 50 Prozent unter dem Allzeithoch, die Bitcoin-Bestände in den ETFs sind aber nur um etwa 8 Prozent zurückgegangen. Das zeigt klar, dass traditionelle Investoren die Volatilität aushalten oder sogar nachkaufen. Wir hatten zwar ein paar Wochen mit Abflüssen, trotzdem sind die Bestände sehr stabil. In Europa ist es sogar positiv: Dort verzeichnen wir seit dem Allzeithoch netto mehr als eine Milliarde an Zuflüssen. Für uns spricht das dafür, dass sich solche Investoren jetzt positionieren. Und es geht dabei nicht einmal um die Größe, sondern um das Timing – dass sie gerade jetzt kaufen.

Und die großen institutionellen Investoren? Steigen die durch den Kursrückgang wieder aus?



Fritz: Nein, das glaube ich nicht. Klar sind sie momentan vorsichtig, denn es ist allgemein ein schwieriges Umfeld zum Investieren, und niemand weiß so genau, was gerade passiert. Aber ich denke nicht, dass sie sich komplett zurückziehen. Das Schöne ist – und das merke ich auch in Kundengesprächen: Vor ein paar Jahren musste man noch um die reine Daseinsberechtigung kämpfen. Heute lautet die Frage: Okay, wie gehen wir das Thema an? Wie schulen wir unsere Leute intern, welcher Anteil im Portfolio ergibt Sinn? Die Gespräche sind komplett andere, und deshalb glaube ich, dass sich das früher oder später in Allokation umwandelt.



Ich bin auch deshalb so optimistisch, weil die institutionelle Adoption gern übertrieben dargestellt wird. Auf der reinen Ausführungsseite ist viel passiert, aber bei den diskretionär, also aktiv gemanagten Portfolios liegen wir bei fast 0 Prozent. In großem Stil hat es noch niemand investiert – und genau da sehe ich das große Potenzial. Wenn die ersten großen Allokationen kommen, folgen alle anderen hinterher.

Wo sollten interessierte Krypto-Beobachter dieses Jahr genauer hinschauen?



Fritz: Zwei Dinge. Das erste ist Hyperliquid. Das ist ein wirklich cooler Anwendungsfall, gerade für traditionelle Investoren, weil dort so hohe Umsätze generiert werden – nach eigener Rechnung fast 90 Millionen Dollar Umsatz pro Mitarbeiter, das ist verrückt. Und die Geschichte dahinter: Man kann dort nicht nur Kryptowährungen handeln, sondern auch Rohstoffe, Aktien und Indizes, rund um die Uhr. Das ist eigentlich keine Krypto-Story mehr, sondern eine Finanz-Story, und die sollte für jeden im Kapitalmarkt spannend sein. Natürlich gibt es auch offene Fragen und regulatorische Risiken. Aber allein von der Technologie und der Innovation her müsste das jeden beeindrucken.

Und das zweite?



Fritz: Die Schnittstelle zwischen Künstlicher Intelligenz und Krypto. Da könnte noch viel kommen, weil KI-Agenten die Blockchain-Technologie beziehungsweise die Zahlungsinfrastruktur der Blockchain nutzen werden – und die Technologie ist perfekt dafür.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?



Fritz: Nehmen Sie den Bereich der kleinen, sehr häufigen Zahlungen – die Micropayments –, alles mit hohem Durchsatz und geringen Transaktionsgebühren. Etwa API-Aufrufe: Wenn ein KI-Agent eine Analyse erstellt, ruft er viele Webseiten auf und sammelt dort Daten, und das kostet Geld. Heute zahlt man dafür ein Abo. Diese Agenten werden aber irgendwann im Sekundentakt Beträge hin- und herschicken, weil sie ständig Daten sammeln – und dafür ist die Blockchain viel besser geeignet, für Zahlungen in Echtzeit, sofort abgewickelt. Da fühlen sich solche KI-Agenten sehr wohl. Dasselbe gilt fürs Finanzwesen: Portfoliomanagement, Rebalancing, Risikomanagement – diese ganzen Aufgaben werden künftig über KI-Agenten laufen.

Das würde eine Menge verändern.



Fritz: Ja, es wird noch verrückt. Ich freue mich richtig auf die nächsten 10 bis 20 Jahre, weil so viel passieren wird – ob KI, Blockchain, Robotik oder Raumfahrt. Ich finde das gerade richtig cool.