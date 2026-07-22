21Shares-Experte: Bitcoin zum Jahresende nahe 100.000 Dollar
DAS INVESTMENT: Herr Fritz, reden wir über Bitcoin. Was ist da gerade los?
Adrian Fritz: Da geht es um mehrere Faktoren. Was aber wirklich heraussticht: Das Narrativ steht momentan einfach nicht bei Bitcoin. Die Künstliche Intelligenz zieht die gesamte Aufmerksamkeit und auch das Kapital an sich. Alles bereitet sich auf die Börsengänge im KI-Sektor vor, die Gelder fließen dorthin – und das kommt Bitcoin nicht zugute.
Dazu die Makro-Lage: Bei den Zinssenkungen herrscht weiter Unsicherheit, kommen sie oder kommen sie nicht? Mit dem Krieg und dem Druck auf den Ölpreis ist vieles unklar, und das schlägt sich im Bitcoin-Preis nieder.
Und schließlich sind wir mit Blick auf das Halving historisch gesehen genau in der Phase, in der irgendwann die Bodenbildung einsetzt. Nur schenkt dem gerade niemand Aufmerksamkeit.