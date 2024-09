Adrians Krypto-Update Fed senkt Zinsen: Krypto-Experte sieht Chancen für Bitcoin und Co.

Die jüngste Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte könnte den Kryptomarkt beflügeln. Adrian Fritz von 21 Shares erklärt die möglichen Auswirkungen auf Bitcoin, Ethereum und Co.

In der Vergangenheit haben sich Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte in einem Niedrigzinsumfeld langfristig gut entwickelt.

© Christin Jahns mit Canva-KI

Die Zinsentscheidung der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed) wurde von vielen mit Hochspannung erwartet – darunter auch von Krypto-Investoren und Mitgliedern der zugehörigen Branche. Denn die um 0,5 Prozent (50 Basispunkte) reduzierten Leitzinsen bringen auch billigere Kreditkosten und generell Anreize für risikobehaftete Assets wie Kryptos mit sich.

Was bedeutet die aktuelle Zinssenkung für die Kryptoindustrie und die größten Krypto-Assets wie BTC und ETH?

Kurzfristig könnte eine Zinssenkung um 50 Basispunkte dem Markt signalisieren, dass sich die Wirtschaft verlangsamt, und auf zugrunde liegende Probleme hinweisen, die vielleicht noch nicht offensichtlich sind. Dies könnte sowohl traditionelle als auch digitale Anleger verunsichern und möglicherweise eine anfängliche Volatilität auslösen. Langfristig gesehen haben sich Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte in der Vergangenheit in einem Niedrigzinsumfeld jedoch gut entwickelt.

Der Fed-Leitzins im Vergleich zum Bitcoin-Kurs seit 2019 ©21Shares

Könnte die Zinssenkung in den nächsten Monaten neue Investoren für Krypto-Assets begeistern?

Historisch gesehen hat sich Bitcoin in einem solchen Umfeld wie bereits erwähnt gut entwickelt. Eine Zinssenkung um 50 Basispunkte könnte eine wachsende Liquidität signalisieren, eine risikofreudige Stimmung entfachen und eine starke Rallye bei Bitcoin auslösen, da Investoren entlang der Risikokurve weiter nach höheren Renditechancen suchen. Mit über 6 Billionen US-Dollar, die derzeit in Geldmarktfonds liegen, könnte eine solche Zinssenkung Investoren durchaus dazu veranlassen, in riskantere Anlagen wie Bitcoin und Ethereum umzuschichten.

© 21 Shares

Über den Autor

Adrian Fritz verantwortet als Head of Research die Forschungsabteilung von 21.co. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft von 21 Shares, einem Emittenten von Krypto-ETPs.