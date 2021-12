Advertorial Manager des Baring German Growth Trust: „Deutsche Unternehmen sind bestens positioniert“

Mit Blick auf die großen globalen Wirtschaftsblöcke steht Europa aufgrund eines höheren Konsums, Kostensenkungen im Rohstoffbereich und entspannter monetärer Rahmenbedingungen im Jahr 2016 in der Gesamtmarkteinschätzung bei Baring-Fondsmanager Rob Smith ganz oben.Führende Marktforschungsunternehmen sowie namhafte Wirtschaftsexperten trauen der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr ein Wachstum von 1,5 bis 2 Prozent zu. Als ein wesentlicher Grund wird die gute Kauflaune der Verbraucher genannt, die dank Rekordbeschäftigung und niedriger Inflation die Konjunktur anschiebt.Smith erachtet darüber hinaus aus einem anderen Blickwinkel, dass das vermeintlich geringere Importvolumen der Schwellenländer in Deutschland nicht zu spüren sein wird, da sich das Wirtschaftswachstum in der für Deutschland wichtigen Eurozone weiterhin beschleunigen wird. Staatsausgaben als Konsequenz der Einwanderung kurbeln seiner Meinung nach die deutsche Wirtschaft zusätzlich an.Der im Jahr 1990 aufgelegte Baring German Growth Trust erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von knapp 20 Prozent und konnte damit den Vergleichsindex HDAX® mit 12,6 Prozent deutlich übertreffen. Über drei, fünf, zehn und fünfzehn Jahre lag der Fonds annualisiert ebenfalls stets vor seinem Vergleichsindex. Aufgrund dieser Ergebnisse ist der Fonds derzeit mit 5 Sternen von Morningstar ausgezeichnet.: GB0008192063(3 Jahre): 30,65%(3 Jahre): 18,48%Der Fonds profitiert bei diesen Ergebnissen vor allem auch durch seine Ausrichtung auf kleine und mittlere Unternehmen (Small & Mid Caps), die per Ende März 2016 mit gut 36 Prozent im Portfolio vertreten waren.Ein hervorragendes Beispiel für Investitionen in Nischenunternehmen bildet die Position der S&T AG, einem breit aufgestellten IT-Konzern. S&T ist in dem strukturellen Wachstumsbereich der Online- und Netzwerksicherheitslösungen angesiedelt. Rob Smith, der als Fondsmanager aktuell mit einer Citywire A Bewertung ausgezeichnet ist, sieht S&T sehr gut positioniert, vor allem im steigenden Bedarf an Sicherheit durch Themen wie Digitalisierung beziehungsweise der Vernetzung von privaten Geräten und industriellen Prozessen. Der IT-Sektor ist aktuell mit einem Anteil von 21 Prozent und einer aktiven Gewichtung von 9 Prozent die am stärksten favorisierte Branche in seinem Fonds.Unter den Large Caps favorisiert Smith als langfristige Investition die Daimler AG, die jüngst bemerkenswert hohe Umsätze vermeldete. Die Pkw- und Lkw-Sparte des Konzerns, Mercedes Benz, veröffentlichte nach knapp 200.000 ausgelieferten Fahrzeugen im März den höchsten jemals erreichten Monatsabsatz. Dadurch kletterten die Absatzzahlen für das erste Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Prozent nach oben.Smith ist zuversichtlich, dass das Ertragswachstum seiner investierten Unternehmen stabil bleiben wird. Beispielsweise ist die Ertragsprognose auf 12-Monats-Basis für Unternehmen, die er im Rahmen seiner Strategie hält, mit 14,8 Prozent mehr als doppelt so hoch wie die Schätzung für den Gesamtmarkt.