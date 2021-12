Advertorial Rendite im Fokus: Legen Sie die Messlatte höher

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Diese Angaben dienen lediglich der Information und verstehen sich weder als Angebot zum Verkauf noch als Aufforderung oder Angebot zum Kauf von Anteilen an den Global Investors Series Funds. Anlagen sollten erst nach einer sorgfältigen Lektüre des Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Alle Anlagen bergen Risiken und können an Wert verlieren. Diversifi kation schützt nicht vor Verlusten. Es wird keinerlei Gewähr dafür übernommen, dass die angegebenen Anlagestrategien in jedem Marktumfeld erfolgreich durchsetzbar sind und sich für jeden Anleger eignen. Herkunftsland des Global Investment Grade Credit Fund, der ein Teilfonds der Gesellschaft PIMCO Funds: Global Investors Series plc ist, ist Irland. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos in Deutsch bei der deutschen Informationsstelle Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg erhältlich. PIMCO Deutschland GmbH (Handelsregister-Nr. 192083, Seidlstr. 24–24a, 80335 München, Deutschland) ist in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 32 des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen. Die von PIMCO Deutschland GmbH angebotenen Dienstleistungen und Produkte sind nur für professionelle Kunden, wie in § 31a Absatz 2 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) defi niert, erhältlich. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit ein Warenzeichen oder eine eingetragene Marke von AllianzAsset Management of America L.P. © 2016, PIMCO.

Weltweit stehen Anleger vor dem Dilemma, wo sie im derzeitigen Umfeld niedriger oder bisweilen sogar negativer Anleihenrenditen investieren sollen. So werden beispielsweise rund 75% aller japanischen und deutschen Staatsanleihen derzeit mit negativen Renditen gehandelt. Dementsprechend sind Anleger gezwungen, sich zwischen potenziell negativen Renditen und der Allokation von Kapital in risikoreichere Anlagen wie Aktien zu entscheiden.Aufgrund attraktiver relativer und absoluter Bewertungen können globale Unternehmensanleihen ein besseres Risiko-Rendite-Potenzial bieten als Staatsanleihen mit niedrigen bis negativen Renditen. Damit stellen sie eine gute Alternative für Anleger dar, die nach höheren Renditen streben und zugleich weiterhin von den Merkmalen von Kernanleihen profitieren möchten. Da es sich vor allem bei europäischen Staatsanleihen um Bonds mit negativen Renditen handelt, kann eine auf einer globalen Strategie für Unternehmensanleihen basierende Allokation den Zugang zu einem größeren Anlageuniversum mit positiven Renditen ermöglichen.Vor diesem Hintergrund kann der PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund eine Lösung für Anleger bieten, die eine Ergänzung zu ihrem Engagement in Kernanleihen suchen.Durch die erhöhte Komplexität des zehn Billionen US-Dollar schweren globalen Marktes für Unternehmensanleihen bleibt die Credit-Analyse für Anleger, die heute ein Engagement in globalen Unternehmensanleihen in Erwägung ziehen, weiterhin entscheidend. Der PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund profitiert von den Beiträgen des weltbekannten Credit-Investment-Teams von PIMCO, dem unsere umfassenden Ressourcen und die mehr als 40-jährige Erfahrung im Anleihensegment zur Verfügung stehen. PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund – Anteilsklasse E Retail in Euro abgesichert thesaurierendBarclays Global Aggregate Credit Index (in Euro abgesichert)UCITSMark KieselA0KD2M31.03.20061,39% p.a.Mark Kiesel, CIO Global Credit