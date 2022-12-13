Nachhaltigkeit ist keine Generationenfrage Ältere achten stärker auf klimafreundliche Altersvorsorge

Achtet die Generation Z, also die derzeit 18- bis 25-Jährigen, besonders auf Nachhaltigkeit bei Versicherungen? Nicht sehr viel mehr als andere Jahrgänge, so das Ergebnis einer Studie. In Sachen nachhaltige Geldanlage liegen sogar die Älteren vorn.

Junger und älterer Mann zelten im Wald: Die Generation der „Baby-Boomer“ achtet stärker auf nachhaltige Geldanlagen als die „Generation Z".

Nachhaltigkeit ist keine Generationenfrage. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Trendstudie „GenZ und Nachhaltigkeit bei Versicherern“ des Analysehauses Heute und Morgen. Die Forscher haben neben der sogenannten „Generation Z“ (GenZ) (Jahrgänge ab 1996; im Alter von 18 bis 25 Jahren) zu Vergleichszwecken auch die älteren Generationen befragt. Dazu zählen sogenannte „Millennials“ (Jahrgänge 1980-1995), „GenX“ (1965-1979) und „Baby-Boomer“ (1946-1964).

Das Ergebnis: Jeder zweite Versicherungskunde (52 Prozent) möchte beim Abschluss von Versicherungen auch zu Nachhaltigkeitsaspekten beraten werden. Bei der GenZ war dieser Anteil mit 59 Prozent etwas höher.40 Prozent der Versicherungskunden würden einen nachhaltigen Versicherer einem nicht oder weniger nachhaltigen vorziehen. Bei der GenZ waren es 45 Prozent.

„Für die GenZ sind nachhaltige Versicherungen besonders attraktiv, die GenZ ist aber nicht per se nachhaltigkeitsorientierter als andere Generationen“, schreiben die Studienautoren. Bei Geldanlagen – auch mit Bezug zur Altersvorsorge oder privater Rente – sind es laut Studie sogar die „Baby-Boomer“ und nicht die GenZ, die am stärksten auf nachhaltige Investments der Anbieter achten.

Bildung und Geschlecht genauso wichtig

Einen mindestens ebenso großen Einfluss wie Generationenunterschiede bei der Vorliebe für nachhaltige Versicherer haben zudem Bildung und Geschlecht. So zeigen sich Frauen und höher gebildete Versicherungskunden am stärksten aufgeschlossen für nachhaltige Versicherungen.

Produktbezogen passen laut befragten Versicherungskunden insbesondere die Kfz-Versicherung (43 Prozent), die Wohngebäude-Versicherung (31 Prozent) und die Lebens- und Rentenversicherung (28 Prozent) am besten zum Thema Nachhaltigkeit. Andere Produktarten sind aus ihrer Sicht erklärungsbedürftiger, was deren Beitrag zum Umweltschutz & Co. betrifft.

Auf das größte konkrete Abschlussinteresse stoßen vor allem solche nachhaltigen Versicherungsprodukte, die keine enge oder längerfristige Bindung an Versicherer erfordern.