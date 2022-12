Teilen

Nachhaltigkeit ist keine Generationenfrage Ältere achten stärker auf klimafreundliche Altersvorsorge

Achtet die Generation Z, also die derzeit 18- bis 25-Jährigen, besonders auf Nachhaltigkeit bei Versicherungen? Nicht sehr viel mehr als andere Jahrgänge, so das Ergebnis einer Studie. In Sachen nachhaltige Geldanlage liegen sogar die Älteren vorn.