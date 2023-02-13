Yougov-Umfrage ergibt Ältere Menschen vertrauen bei Geldanlage vor allem sich selbst

Vor allem ältere Deutsche sind oft als Selbstentscheider unterwegs.
Verbraucher in Deutschland machen finanzielle Entscheidungen zu großen Teilen am liebsten mit sich selbst aus. Zu dem Ergebnis kommen die Autoren einer Umfrage im Auftrag des Immobilienanlagen-Portals Zinsbaustein.de.
Die Umfrage, die die Marktforschungsfirma Yougov hierzulande durchführte, ergab, dass vor allem ältere Menschen sich bei der Geldanlage am liebsten nur auf sich selbst verlassen wollen. Zwei von drei über 55-Jährigen gaben das zu Protokoll. Bis zum Alter von Mitte 40 werde dagegen noch häufiger der Rat von Freunden, Kollegen oder der Familie gesucht. Alternativ informiere man sich im Internet. Speziell Frauen, so ergab die Umfrage, machten Geldanlageentscheidungen lieber mit sich selbst aus, das sagten laut den Autoren 59 Prozent (Frauen) gegenüber 51 Prozent (Männer).
Die Umfrage bestätigte jedoch auch einmal den schon häufig ermittelten Umstand, dass Frauen sich generell seltener aktiv um ihre finanzielle Vorsorge fürs Alter kümmern (Männer: 29 Prozent, Frauen: 23 Prozent). Dabei gehen nur 13 Prozent davon aus, dass ihre gesetzliche Rente im Alter zur Erfüllung der Lebensbedürfnisse ausreichen werde – gegenüber 16 Prozent bei den Männern. Bei Zinsbaustein.de führt man diese Diskrepanz auf eine schlechtere durchschnittliche Finanzausstattung bei Frauen zurück.
Auf einen Finanzberater oder eine Finanzberaterin wollen laut der Umfrage übrigens nur 5 Prozent der Befragten vertrauen. Bei Zinsbaustein.de ist man angesichts dieses Ergebnisses nicht unbedingt traurig: Die digitale Plattform für Immobilieninvestments bietet selbst keine Beratung an, sondern tritt lediglich als Vermittler auf, wie man auf der Website betont. Kunden der Plattform sind Selbstentscheider.
An der Online-Umfrage, durchgeführt im Dezember 2022, nahmen 2.026 Erwachsene teil.