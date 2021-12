Langfristiger Marktausblick Ära der Transformation: 3 Trends verändern die Weltwirtschaft

Anleger dürften in den kommenden fünf Jahren mit einem ganz neuen gesamtwirtschaftlichen Umfeld konfrontiert sein, da das Jahrzehnt der neuen Normalität – mit einem unterdurchschnittlichen, aber stabilen Wachstum, Inflation unter der Zielvorgabe, einer gedämpften Volatilität und satten Anlageerträgen – zu einem Ende zu kommen scheint. Vor uns liegt ein ungewisseres und uneinheitlicheres Wachstums- und Inflationsumfeld, in dem die Kapitalmarktrenditen insgesamt niedriger und volatiler ausfallen dürften. Diese drei langfrsistigen Trends dürften die Ära der Transformation prägen: Der Übergang von braun auf grün: Die Anstrengungen zum Erreichen der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 bedeuten, dass sowohl private als auch öffentliche Investitionen in erneuerbare Energien noch viele Jahre lang Auftrieb erhalten werden. Schnellere Einführung neuer Technologien: Die bisherigen Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der Unternehmensausgaben für neue Technologien. Breitere Verteilung der Wachstumsgewinne: Ein verstärkter Fokus der politischen Entscheider und der breiten Gesellschaft auf die zunehmende Einkommens- und Vermögensungleichheit.

Anlagekonsequenzen

Unseres Erachtens wird die Ära der Transformation mehr Herausforderungen für Anleger mit sich bringen als das Umfeld der neuen Normalität. Zugleich hält die Transformationsphase aus unserer Sicht gute Alpha-Möglichkeiten für aktive Anleger bereit. Die realen und nominalen Zinsen dürften auf niedrigem Niveau verankert bleiben, so dass wir es als sinnvoll erachten, die Möglichkeiten traditioneller Anleihenstrategien mithilfe flexibler Mandate zu maximieren, die darauf ausgerichtet sind, das gesamte globale Chancenspektrum auszuschöpfen. Sinnvoll erscheint es uns auch Private Debt, Immobilien und andere alternativen Anlagen einzubeziehen, sofern sich dies mit den Bedürfnissen und Erwartungen der Kunden vereinen lässt. Denn solche alternativen Anlagen bieten nach unserem Dafürhalten attraktives Ertragspotenzial und PIMCO gedenkt auch weiterhin in diese Bereiche investieren.

Lesen Sie hier unseren vollständigen Ausblick.

