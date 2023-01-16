Kryptowährung AfD-Anfrage zeigt: So viele Bitcoins halten Bundesbehörden

Wie viele Bitcoins besitzt die Bundesregierung? Und spendet der Bund Kryptowährungen an die Ukraine? Eine Anfrage der AfD-Fraktion bringt nun Klarheit.

Als Russland im vergangenen Frühjahr in die Ukraine einmarschierte, warb die ukrainische Regierung auch in der Kryptoszene um Unterstützung. Auf diese Weise kamen innerhalb weniger Tage Spenden von mehr als 50 Millionen Euro zusammen. Die AfD-Bundestagsfraktion wollte nun von der Bundesregierung in einer Kleinen Anfrage wissen, ob sie ebenfalls Spenden in Form von Kryptowährungen an die Ukraine überwiesen hat. Eine weitere Frage war, ob Kryptovermögenswerte im Besitz des Bundes sind, und wenn ja, wie lange diese gehalten werden.

Die nun veröffentlichte Antwort der Bundesregierung bringt Klarheit: „Die Bundesregierung hat sich zu keinem Zeitpunkt seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine an Krypto-Spenden an die Ukraine beteiligt“, heißt es in dem Dokument.

Bundesbehörden besitzen 31,419 Bitcoin

Auch zum Besitz von Kryptowährungen äußerte sich die Regierung. Demnach wurden Bitcoins (BTC) erstmals im Jahr 2015 erworben. Der letzte Ankauf erfolgte im Jahr 2021, als Handelsplattform wird bitcoin.de genannt. Zu den Kaufkursen gibt es keine Angaben. Die Kryptowerte würden jedoch nicht für Investitionszwecke genutzt, heißt es in der Antwort der Bundesregierung.

Aktuell besitzen ausgewählte Bundesbehörden Kryptowerte in Höhe von 31,41954211 Bitcoins. Das entspricht einem Wert von rund 604.000 Euro (Stand: 16. Januar 2023).

Beschlagnahmte Kryptowerte

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Weiterhin hält der Bund neben den angekauften Bitcoins auch im Zuge von Strafverfahren beschlagnahmte Kryptowerte. Darunter befinden sich etwa

38,664 Bitcoins (rund 743.000 Euro)

14,7 Ether (rund 21.000 Euro)

269 Monero (rund 42.100 Euro)

Gelegentlich werden die beschlagnahmten Kryptowerte auch versteigert. Im Jahr 2021 versteigerte das Bundesland Nordrhein-Westfalen 215 Bitcoins, welche aus Einnahmen von Darknet-Drogenhändlern stammten.