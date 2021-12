AfW: Bereits mehr als 3.000 Unterschriften gegen Schäuble-Entwurf

„Seitdem der Entwurf veröffentlicht wurde, steigt die Zahl der eingehenden Proteste per Fax täglich“, so Rottenbacher. Am 31. Mai wird der AfW ebenso wie die Verbände VGF und Votum, die sich ebenfalls gegen diesen Weg der Regulierung ausgesprochen haben , in einer Anhörung im Bundesfinanzministerium seinen Widerspruch begründen. Hier geht es zur Unterschriftenaktion des AfW.