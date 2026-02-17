KI-Aufsicht für Vermittler: Bestehende Behörden sollen die Regeln zukünftig überprüfen. Der Vermittlerverband AfW begrüßt das – warnt aber vor Flickenteppich bei der Umsetzung.

Neue Regulierung AfW: KI-Aufsicht soll bei bewährten Behörden bleiben

Die europäische KI-Verordnung betrifft auch Finanz- und Versicherungsvermittler. Die Bundesregierung hat nun einen Vorschlag zur Ausgestaltung vorgelegt.

Die Bundesregierung hat die organisatorischen Weichen für die Überwachung künstlicher Intelligenz in Deutschland gestellt: Am 12. Februar hat das Bundeskabinett Details zur Umsetzung der europäischen KI-Verordnung auf nationaler Ebene beschlossen. Demnach sollen - statt einer neuen Zentralbehörde – die schon bestehenden Fachaufsichten die Einhaltung der Verordnung kontrollieren.

Über diesen Plan erleichtert zeigt sich der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW. Man befürworte diese Lösung grundsätzlich, fordere aber dennoch einheitliche Standards, schreibt der AfW in einer Mitteilung.

Die europäische KI-Verordnung (EU 2024/1689) ist ein umfassendes Regelwerk für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Sie richtet sich an Anbieter, Importeure, Händler - und eben auch Nutzer - worunter auch Finanz-, Versicherungs- und Kreditvermittler fallen, die entsprechende Tools anwenden. Die Verordnung teilt KI-Systeme in unterschiedliche Risikoklassen ein und schreibt jeweils abgestufte Pflichten zum Umgang vor.

Als Verordnung gilt das Regelwerk unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten, Unternehmen müssen sich also nicht auf unterschiedliche nationale Gesetze einstellen. Dennoch müssen sich die EU-Mitgliedsländer über die Ausgestaltung Gedanken machen - was das Bundeskabinett jetzt getan hat.

Bewährte Strukturen statt neuer Bürokratie

Für Versicherungs-, Finanzanlage- und Immobiliardarlehensvermittler bedeutet der Kabinettsbeschluss: Die KI-Aufsicht soll dorthin wandern, wo bereits heute ihre gewerberechtliche Kontrolle liegt – in der Regel zu den Industrie- und Handelskammern oder kommunalen Gewerbeämtern.

„Kleine und mittlere Vermittlungsunternehmen brauchen keine zusätzliche Sonderaufsicht“, findet auch AfW-Vorstand Norman Wirth. Die Anbindung an etablierte Strukturen sei sinnvoll und vermeide aufsichtsrechtliche Doppelungen.

Flickenteppich vermeiden

Allerdings sieht der Verband auch Risiken: Bei 16 Bundesländern und unterschiedlichen regionalen Zuständigkeiten drohe ein Auslegungsmosaik. Wirth mahnt deshalb bundesweit einheitliche Maßstäbe an.

Als heikel empfindet der AfW: Die KI-Regeln kommen zur bestehenden Datenschutz-Grundverordnung hinzu, ohne diese zu ersetzen. Vermittler müssen künftig also parallel zwei Regelwerke beachten – und könnten von verschiedenen Behörden geprüft werden. „Unkoordinierte Mehrfachprüfungen müssen vermieden werden“, fordert Wirth. Eine klare Abgrenzung zwischen Gewerbe- und Datenschutzaufsicht hält er für unverzichtbar.

Europäische Vorgaben schon in Kraft

Die EU-KI-Verordnung gilt seit August 2024. Erste Verbote sind bereits anwendbar, weitere Pflichten greifen schrittweise – etwa Transparenzanforderungen und umfangreiche Dokumentationspflichten für bestimmte KI-Systeme.

Das vom Kabinett verabschiedete Gesetz muss nun noch durchs Parlament. Angesichts des europäischen Zeitdrucks rechnet der AfW damit, dass es noch 2026 verabschiedet wird.

Der Verband hat bereits im Juli 2025 einen Praxisleitfaden zur KI-Governance veröffentlicht und darüber hinaus eine Orientierungshilfe für unabhängige Vermittlungsfirmen erarbeitet, die speziell das Zusammenspiel von KI-Verordnung und Datenschutzrecht beleuchtet.

Hier geht es zu den beiden Dokumenten: