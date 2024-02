Artikel hören Fonds und Versicherungen Nachhaltige Finanzprodukte: Jeder 4. Vermittler kritisiert Angebotslücken Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Teilen

Fonds und Versicherungen Nachhaltige Finanzprodukte: Jeder 4. Vermittler kritisiert Angebotslücken

Gut gemeint, aber schlecht gemacht. So denken viele Vermittler von Finanzanlagen und Versicherungen über die Pflicht, für ihre Empfehlungen auch die Kundenwünsche in Sachen Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Woran es in der Praxis hakt, zeigt eine aktuelle Umfrage.