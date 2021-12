AfW protestiert gegen Zugaben beim Abschluss von Versicherungen

Es müsse gleiches Recht für alle Marktteilnehmer gelten. Der Verband fordert daher die Bafin auf, zu prüfen, ob es sich bei den Zugaben um einen Verstoß gegen das Provisionsabgabeverbot handelt.Die Aufsichtsbehörde solle die Frage eindeutig beantworten, ob auch Versicherungsmakler ihren Kunden derartige Geschenke beim Abschluss von Versicherungen versprechen und damit öffentlich werben dürfen.„Setzen Sie das Verbot bitte entweder konsequent und kommen insofern Ihrer Aufsichtspflicht nach oder aber kommunizieren Sie bitte offen, dass ein Verstoß gegen das Verbot grundsätzlich keine Konsequenzen mehr hat“, so AfW-Vorstand Norman Wirth in dem Schreiben an die Aufsichtsbehörde.