Branchenumfrage AfW ruft zur Teilnahme am Vermittlerbarometer auf

Wie läuft das Geschäft, und welche Hauptsorgen treiben den hiesigen Finanzvertrieb um? Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW will einmal mehr der hiesigen Vertriebsbranche den Puls fühlen und ruft Vermittler aus Finanzen, Versicherungen und dem Kreditbereich zur Teilnahme am 16. Vermittlerbarometer auf.

Am Arbeitsplatz: Der Vermittlerverband AfW startet eine digitale Umfrage unter Angehörigen des Finanz- und Versicherungsvertriebs.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW unternimmt alljährlich im November eine große Vertriebsumfrage. Für das aktuelle, mittlerweile 16. Vermittlerbarometer sind aktuell einmal mehr unabhängige Vermittler aus den Bereichen Finanzen, Versicherungen und Darlehensvermittlung dazu aufgerufen, sich zu beteiligen.

Die Erkenntnisse aus der Umfrage seien für die politische Arbeit zentral, heißt es von dem Verband. „Wir benötigen Daten direkt aus der Branche, um die Interessen der Vermittlerinnen und Vermittler überzeugend und mit Fakten in Berlin und Brüssel vertreten zu können“, fordert AfW-Vorstand Frank Rottenbacher die Vermittlerinnen und Vermittler zur Teilnahme auf.

Die Daten erhebt der AfW anonym. Eine Mitgliedschaft ist zur Teilnahme nicht erforderlich. Die Umfrage läuft noch bis zum 15. November 2023.

Hier geht es zur Umfrage des AfW >>

Über den AfW

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW tritt als Interessenvertretung des deutschen Finanz- und Versicherungsvertriebs auf. Er richtet sich vor allem an konzernunabhängig arbeitende Vertriebsangehörige. Nach Verbandsangaben haben sich über 2.000 Mitgliedsunternehmen mit mehr als 40.000 Versicherungsmaklern, Finanzanlagen- und Immobiliardarlehensvermittlern dem AfW angeschlossen.