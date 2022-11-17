Vermittlerbarometer 2022 AfW startet Vermittler-Umfrage

Wie läuft das Geschäft bei den hiesigen freien Finanz- und Versicherungsvermittlern, und wie blicken die Profis in die Zukunft? Diese und einige weitere Fragen stellt der Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW) im Rahmen seines jährlich ermittelten Vermittlerbarometers. Hier geht es zu der Umfrage.

AfW-Vorstände Frank Rottenbacher, Norman Wirth und Matthias Wiegel (v.l.): Der Bundesverband Finanzdienstleistung freut sich über eine möglichst rege Beteiligung an der aktuellen Ausgabe seiner Umfrage im freien Finanzvertrieb.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW startet eine neue Ausgabe seines Vermittlerbarometers. Die Umfrage findet jährlich im November statt.

Die Initiatoren der online durchgeführten Erhebung fragen unter anderem nach der jüngsten Geschäftsentwicklung freier Vertriebe, aber auch nach deren Aussichten für die Zukunft. Teilnehmen kann jeder Angehörige des freien Finanz- und Versicherungsvertriebs, eine Mitgliedschaft im AfW ist dafür nicht vonnöten.

„Die persönliche Sicht auf die Branche und die aktuellen Ereignisse ist von jedem einzelnen Vermittler sehr wichtig“, findet AfW-Vorstand Frank Rottenbacher. Er appelliert an den Vertrieb: „Bringen Sie Ihre aktuellen Einschätzungen mit in die politische Diskussion ein.“

Der AfW vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von 40.000 Versicherungsmaklern, unabhängigen Finanzanlagen- und Immobilienkreditvermittlern. Die Daten seien Grundlage für die Arbeit des Verbands, betont man beim AfW. Der AfW setzt sich regelmäßig für Belange des Finanz- und Versicherungsvertriebs ein, auch auf politischer und regulatorischer Ebene.

„Bitte teilen Sie den Link, um möglichst viele Antworten aus unterschiedlichen Erlaubnisbereichen, Tätigkeitsschwerpunkten und Vertriebsformen zu erhalten“, appelliert daher Rottenbacher an Branchenangehörige.

Die Teilnahme dauert etwa 15 Minuten. Die Vertriebsumfrage läuft noch bis zum 30. November 2022. Hier geht es zum 15. Vermittlerbarometer >>