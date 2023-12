Teilen

Norman Wirth AfW-Vorstand wird Teil des DIN-Beirats

Der geschäftsführende Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW, Norman Wirth, ist in den Beirat des Normenausschusses „Finanzen“ am Berliner DIN gewählt worden. Dort will er die Erfahrungen aus dem Berufsumfeld des unabhängigen Finanzvertriebs in zukünftige Normenprojekte einbringen.