Norman Wirth AfW-Vorstand wird Teil des DIN-Beirats

Der geschäftsführende Vorstand des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW, Norman Wirth, ist in den Beirat des Normenausschusses „Finanzen“ am Berliner DIN gewählt worden. Dort will er die Erfahrungen aus dem Berufsumfeld des unabhängigen Finanzvertriebs in zukünftige Normenprojekte einbringen.

Der geschäftsführende Vorstand des Vermittlerverbands AfW, Norman Wirth, ist in den Beirat des Normenausschusses „Finanzen“ am Deutschen Institut für Normung (DIN) gewählt worden. Der Ausschuss mit dem Kürzel „Nafin“ wurde ins Leben gerufen, um deutschlandweit gültige Normen und Standards speziell für den Finanzsektor zu erarbeiten. Der Ausschuss vertritt außerdem deutsche Interessen bei Normierungsfragen auf europäischer und internationaler Ebene.

Der Beirat des Nafin, in dem der AfW-Vorstand neuerdings Mitglied ist, fungiert als Aufsichtsgremium über den Normenausschuss Finanzen. Er zählt insgesamt 14 Mitglieder. An seiner Spitze steht Defino-Chef Klaus Möller. Das Unternehmen Defino Institut für Finanznorm bietet Zertifizierungen nach DIN-Normen an.

Beim AfW zeigt man sich mit der neuen Aufgabe, die Wirth als Verbandsvertreter innehat, sehr zufrieden. „Gerade solch überragend wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit und KI, bei denen die Finanzwirtschaft eine Schlüsselrolle inne hat, bedürfen klarer, nachvollziehbarer Strukturen", lässt sich Wirth in einer Mitteilung zitieren. Er wolle die Erfahrungen des Verbands und seiner Mitglieder in die Beiratsarbeit einbringen, verspricht der AfW-Vorstand.



Das Deutsche Institut für Normung (DIN) erarbeitet Standards, die für Qualität in diversen Lebensbereichen sorgen sollen. Seit einigen Jahren beschäftigt sich das DIN auch mit dem Bereich Geldanlage. So hat es etwa die DIN-Norm 77230 („Finanzanalyse für Privathaushalte“) erarbeitet, die Anfang 2019 als erste Finanznorm das Licht der Welt erblickte. Erarbeitet wurde sie damals noch von einer situativ gebildeten Expertengruppe.

Mittlerweile hat sich das DIN jedoch auch im Bereich Finanzen weiterentwickelt: Seit Anfang Oktober 2023 sorgt mit dem „Nafin“ nun ein spezialisierter Normenausschuss mit noch mehr Nachdruck dafür, dass Normen auch in den Finanzsektor Einzug halten.

Der Verband AfW vertritt die Interessen von rund 40.000 Vermittlerinnen und Vermittlern, vorwiegend mit Maklerstatus, die in den Bereichen Finanzen, Versicherungen und Baukredite tätig sind. Rund 2.100 Unternehmen sind hierzulande Mitglied im AfW.