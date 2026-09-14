Trifft die geplante Reform des Nachrichtendienstrechts auch Versicherungs- und Finanzvermittler? Der AfW warnt vor einem Punkt, den viele übersehen.

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Das deutsche Nachrichtendienstrecht wird reformiert: Die neuen Regelungen können neben den Sicherheitsbehörden auch Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler betreffen. Darauf weist der Vermittlerverband AfW hin.

Worum es in der Reform geht

Grundlage der AfW-Warnung ist ein Gesetzentwurf, den die Bundesregierung am 12. August vorgelegt hat. Dieser stellt den Rechtsrahmen für das Bundesamt für Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst auf neue Füße. Die Befugnisse der Dienste werden so an die aktuelle Bedrohungslage angepasst, vor allem im digitalen Raum.

So sollen Verfassungsschutz und BND künftig Online-Durchsuchungen durchführen dürfen, um Cyberangriffe frühzeitiger erkennen zu können. Erkennen die Dienste eine Gefahr, die andere Behörden wie die Polizei nicht rechtzeitig abwehren können, dürfen sie unter engen Voraussetzungen künftig außerdem auch selbst eingreifen – etwa bei einem laufenden Cyberangriff.

Warum das auch für Vermittler relevant ist

In dem umfangreichen Reformpaket steckt aus Sicht des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW unter anderem auch eine Regelung, die viele Vermittler bislang kaum auf dem Schirm haben: Verfassungsschutz und BND sollen künftig auch von solchen Unternehmen Auskünfte verlangen dürfen, die Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind. Weil das auf viele Versicherungs- und Finanzvermittler zutrifft, rückt ein Teil der Branche damit in den Anwendungsbereich des Nachrichtendienstrechts.

Besonders stark trifft die Neuregelung nach Einschätzung des AfW ungebundene Versicherungsvermittler. Wer Lebensversicherungen vermittelt, gilt schon heute als GwG-Verpflichteter.

AfW-Geschäftsführer Norman Wirth vermutet bei vielen Branchenvertretern hier einen blinden Fleck: „Das ist der Punkt, den viele Vermittlerinnen und Vermittler vermutlich nicht auf dem Schirm haben.“ Denn bereits ein Makler, der sonst vor allem Sach- und Gewerbeversicherungen vermittelt und daneben auch nur eine einzige Lebensversicherung verkauft, könne bereits als GwG-Verpflichteter gelten.

Auch Finanzanlagenvermittler (Paragraf 34f Gewerbeordnung) und Honorar-Finanzanlagenberater (Paragraf 34h GewO), sofern sie als GwG-Verpflichtete gelten, können die Neuregelung treffen. Das Geldwäschegesetz nimmt sie allerdings dann aus, wenn sie ausschließlich Anlagen vermitteln oder beraten, die bereits andere GwG-Verpflichtete vertreiben oder emittieren.

Neu ist laut Wirth vor allem, dass künftig neben der Financial Intelligence Unit (FIU) und den Strafverfolgungsbehörden auch die Nachrichtendienste mit Auskunftsersuchen auf Vermittler zukommen können – unabhängig davon, ob diese selbst einen Geldwäscheverdacht festgestellt haben.

Betroffene Vermittler dürfen über ein solches Ersuchen grundsätzlich niemanden informieren. Das aus dem Geldwäscherecht bekannte Tipping-off-Verbot gilt hier entsprechend. Der Regierungsentwurf sieht zugleich vor: Allein aus einem etwaigen Auskunftsersuchen an einen Vermittler darf dessen Kunden kein Nachteil entstehen. Es dürfen weder Verträge gekündigt noch die Geschäftsbeziehung eingeschränkt werden.

So geht es mit dem Gesetzentwurf weiter

Der AfW zeigt grundsätzlich Verständnis für erweiterte Befugnisse der Sicherheitsbehörden angesichts der veränderten Sicherheitslage. Neue Pflichten für Unternehmen müssten aus seiner Sicht jedoch „klar, verhältnismäßig und praktisch umsetzbar“ bleiben.

„Gerade weil die Verschwiegenheitspflicht als Mechanismus nicht völlig neu ist, geht es hier nicht um Alarmismus“, betont Wirth. Vermittler sollten sich aber bewusst machen, dass künftig auch Nachrichtendienste mit entsprechenden Ersuchen auf sie zukommen können – ein Aspekt, den die Branche bislang kaum im Blick hatte.

Der Gesetzentwurf ist noch kein geltendes Recht. Nach dem Kabinettsbeschluss durchläuft der Entwurf nun das reguläre Gesetzgebungsverfahren: Nach dem Bundesrat muss auch der Bundestag noch über den Regierungsentwurf beraten. Der AfW kündigte an, das weitere Verfahren zu verfolgen.