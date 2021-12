Politische Risikoanalyse AGCS rechnet mit Unruhen in mehr als 30 Ländern

Rund 20.000 Corona-Leugner aus ganz Deutschland trafen sich am Samstag in Kassel zu einer Großdemonstration, die mit gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten, Gegendemonstranten und der Polizei endete. Solche Ereignisse werden sich in Zukunft noch häufiger wiederholen, so das Ergebnis einer Risikoanalyse des Industrieversicherers Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).



Die anhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie werden zivile Unruhen weiter vorantreiben, erklären die AGCS-Forscher. Schließlich habe die Pandemie die seit langem bestehenden Missstände vergrößert, die Polarisierung verstärkt und Fragen der Gleichberechtigung, der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der Bürgerrechte in den Vordergrund des gesellschaftlichen Diskurses gerückt.

Anstieg der Proteste in 75 Ländern