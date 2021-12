AGI-Experte Hans-Jörg Naumer „Ich bin ein klarer Gegner von Gold“

Im Interview mit unserem Portal erläutert Hans-Jörg Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors, die These der "finanziellen Repression", wagt einen Ausblick auf das zukünftige Marktumfeld und gibt einen Tipp, was Anleger jetzt im Portfolio haben sollten - und was nicht.