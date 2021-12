AGI integriert europäische Tochtereinheit

Zum selben Zeitpunkt nahm die Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH den Namen Allianz Global Investors Europe GmbH an. Unter diesem Namen wird das Unternehmen künftig europaweit tätig sein. In der Rechtsform bleibt das Unternehmen eine Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht.„Die Verschmelzung und Umbenennung ist ein weiterer wichtiger Schritt für das Zusammenwachsen unserer Firma in Europa und unterstreicht unsere gesamteuropäische Geschäftsstrategie“, so James Dilworth, Geschäftsführer von Allianz Global Investors Europe.