AGI-Kommunikationschef Heinrich Durstewitz geht in den Vorruhestand

Stefan Lutz übernimmt die Nachfolge als Kommunikationschef bei Allianz Global Investors in Deutschland. Lutz ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzindustrie tätig.Er begann seine Laufbahn 1989 bei der Deutschen Bundesbank und war seitdem in verschiedenen leitenden Funktionen tätig. Bis zum Ende des Jahres ist er Verlagsleiter bei der Börsen-Zeitung.Heinrich Durstewitz (60) hört zum Ende des Jahres bei AGI auf und geht in den Vorruhestand. 1990, als AGI noch dit hieß, trat er in das Unternehmen ein. Zuvor war er bei der Vereins- und Westbank in Hamburg, bei ADIG-Investment in München und bei der Credit Suisse in Zürich tätig.Er begleitete er die Umfirmierung in Allianz Global Investors unter dem Dach der Allianz-Gruppe im Jahr 2004 sowie die Integration der Cominvest im vergangenen Jahr. Durstewitz bleibt bis Ende Januar, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.