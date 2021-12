AGI lässt Investorenverhalten erforschen

Verhaltensökonomische Forschung und Bildung: Das Zentrum wird Finanzberatern, Anlegern und Entscheidungsträgern für Pensionseinrichtungen Forschungsergebnisse und Schulungsinstrumente zur Verfügung stellen.

Investieren und Risikomanagement: Das Zentrum wird die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie zur Verbesserung von Investmentprozessen und des Risikomanagements anwenden.

Produkte und Lösung für die Altersvorsorge und für die Rentenphase: Das Zentrum wird auch eine Brücke zwischen der verhaltensökonomischen Forschung und den Bedürfnissen in der Altersvorsorge- und Rentenphase schlagen.

Die jüngst von AGI in Auftrag gegebene Untersuchung „Verhaltensökonomie und die Krise der Rentenphase“ (im Original: „Behavioral Finance and the Post- Retirement Crisis”) mit Beiträgen von renommierten Wissenschaftlern zeigt, wie stark der menschliche Entscheidungsprozess von tief verwurzelten Verhaltensmustern geprägt ist.Den Posten als Chef- Verhaltensökonom übernimmt Shlomo Benartzi von der UCLA’s Anderson School of Management.