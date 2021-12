Karen Schmidt 04.09.2012 Lesedauer: 1 Minute

AGI mit neuem Leiter Retailvertrieb für Deutschland

Mathias Müller hat am 1. September die Leitung des neu geschaffenen Geschäftsfelds Retailvertrieb Deutschland bei Allianz Global Investors (AGI) in Frankfurt übernommen. Der Fondsanbieter führt damit die Verantwortung für Vertriebskanäle, die sich an Privatkunden richten, in einer Hand zusammen.