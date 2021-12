AGI: Neuer Leiter für das europäische Versicherungsgeschäft

Weninger schaut auf eine fast 30-jährige Berufserfahrung in der Investmentbranche und mit institutionellen Versicherungskunden zurück. Vor seinem Wechsel zu Allianz Global Investors leitete er in London die Abteilung Europäische Versicherung, Pensionslösungen und Asset Liability Management(ALM) bei Bank of America Merrill Lynch International.Zuvor baute er bei Morgan Stanley in London als Vorläufer für europäische Investmentbanken das erste Beratungsteam für Unternehmensfinanzen, Versicherungen und ALM auf. Vorhergehende Berufsstationen waren Bankers Trust und Goldman Sachs.