AGI: Neuer Leiter Global Solutions

Arun Ratra übernimmt die Funktion des „Head of Global Solutions“ bei Allianz Global Investors (AGI). Er ersetzt Thomas Wiesemann, der innerhalb der Allianz Leben für einen neuen Aufgabenbereich zuständig ist. Wiesemann hatte den damals frisch gegründeten Geschäftsbereich erst im Januar 2012 übernommen.Die Abteilung Global Solutions berät institutionelle Kunden und bietet ihnen maßgeschneiderte Investmentlösungen an. Zu dem Bereich zählen strategische Investmentberatung, Risikomanagement, Pensionslösungen, Manager Research und Auswahl sowie hybride Life/Asset Lösungen.Ratra kommt von der Gulf Investment Corporation, wo er zuletzt als Leiter der Global Market Group tätig war. Davor hat er in Zürich als Investment-Chef der Multi Asset Class Solutions von Credit Suisse Asset Management gearbeitet.