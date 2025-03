AGI ordnet Zuständigkeiten im Wachstumsaktien-Team neu

Allianz Global Investors (AGI) ordnet die Verantwortlichkeiten im Portfoliomanagement für Wachstumsaktien neu. Dies gibt der Asset Manager in einer Presseaussendung bekannt. Die folgenden Änderungen treten zum 28. März 2025 in Kraft.

Thomas Orthen wird Lead Portfolio Manager für den Allianz Euroland Equity Growth (LU0256839944). Orthen wechselte im Januar 2025 intern in das Growth-Equity-Team von AGI, das aus 14 Mitgliedern besteht. Zuvor hatte er die deutschen Aktienfonds Fondak sowie Allianz Vermögensbildung Deutschland gemanagt. Für eine Übergangszeit bleibt Andreas Hildebrand Co-Lead-Portfoliomanager für die Strategie.

Tobias Siemenge wird die Position des leitenden Portfoliomanagers für den Allianz Continental European Fund übernehmen. Siemenge kam im September 2024 von Danske AM, wo er eine Alpha-Aktienstrategie für Europa verwaltet hatte, zu AGI. Giovanni Trombello wird vorübergehend weiterhin als Co-Lead-Portfoliomanager für die Strategie fungieren.

James Ashworth neuer Co-Lead-Portfoliomanager

Nach der Übergangsphase werden Hildebrand und Trombello die Strategien Allianz Europe Equity Growth und Allianz Europe Equity Growth Select (LU0908554255) verantworten, die sie derzeit beide als Co-Lead-Portfoliomanager managen.

James Ashworth, seit 2022 bei AGI, wird künftig Christian Schneider als Co-Lead-Portfoliomanager der Allianz Global Equity Growth Strategie (LU1625122699) unterstützen. Der derzeitige Co-Lead-Portfoliomanager Tobias Kohls soll sich damit vollständig auf seine bestehenden Co-Lead-Portfoliomanagementaufgaben für den Allianz Global Equity Unconstrained (LU0342677829) konzentrieren können.

AGI hat Research- und Managementprozesse überprüft

Das Wachstumsaktien-Team von AGI hatte sich in den vergangenen eineinhalb Jahren neu aufstellen müssen. Im Oktober 2023 war bekanntgeworden, dass der langjährige Investmentchef für Growth-Aktien, Thorsten Winkelmann, mit weiteren Teammitgliedern die AGI verlässt. Das Team heuerte bei Alliance Bernstein an.

In den vergangenen Monaten habe man die Research- und Managementprozesse überprüft, so Winkelmann-Nachfolger Christian Schneider. „Nach Optimierungen, den personellen Verstärkungen und den nun vorgenommenen Neuadjustierungen der Verantwortlichkeiten sind wir jetzt bestens aufgestellt, um unsere Strategien für Wachstumsaktien in den kommenden Jahren erfolgreich weiter voranzutreiben.“