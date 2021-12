AGI-Studie über die Kraft der Dividende

eine überdurchschnittliche Dividendenrendite innerhalb des jeweiligen Marktindex erwarten lassen,

eine Ausschüttungsquote von weniger als 70 Prozent ausweisen,

Potenzial für zukünftige Dividendensteigerungen besitzen und gleichzeitig

eine zuverlässige Dividendenpolitik sowie Dividendenhistorie aufweisen.

Es sind zwei Kernzahlen, die die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (AGI) in ihrer aktuellen Studie gegenüber stellt: Europäische Unternehmensanleihen mit Investmentqualität bringen im Schnitt noch 2 Prozent, die Dividendenrendite liegt dagegen in Europa bei 3,5 Prozent. Alles im Durchschnitt.Rund 80 von 461 Mitgliedern im Aktienindex MSCI Europe schütten sogar mehr als 4 Prozent Gewinnbeteiligung aus, gemessen am Aktienkurs. Eine gute Dividendenstrategie könne es laut AGI sogar auf mehr als 5 Prozent bringen. Die besten Kandidaten kommen dabei gar nicht mal aus Deutschland, sondern aus Australien, Brasilien, Neuseeland und Norwegen.Interessant ist auch eine Grafik, die den langfristigen Anteil von Dividenden an der gesamten Aktienrendite zeigt. Der lag nämlich in den vergangenen 40 Jahren in einem einzigen Fünf-Jahreszeitraum unter 3 Prozent. Das war von 1998 bis 2003, während der Hightech-Spekulation.Die Studie inklusive der Info-Grafiken können Sie hier herunterladen