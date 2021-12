AGI war nur kurz: Thomas Romig wechselt zu Union Investment

Seine Ernennung zum AGI-Dachfondsmanager verdankt Romig der Übernahme seines früheren Arbeitgebers – der Commerzbank-Tochter Cominvest – durch die AGI-Gruppe. Romig fing 1997 bei Cominvest an. Dort baute er die Dachfondspalette auf, die beispielsweise die Finanzagentur Citywire wegen starker Performance und guten Managements mit einem A (gut bis sehr gut) bewertet. Vor seinem Wechsel zur Cominvest arbeitete Romig im Privatkundengeschäft der Deutschen Bank in Frankfurt und New York.