Aktualisiert am: 21. Juli 2025

„Der Unmut ist immer noch da“, sagt Karsten Sattler, Makler aus dem brandenburgischen Strausberg. Es geht um Dokumente in ausländischer Sprache, die Vertragsbedingungen der OP-Versicherung und um die aus Sicht von Sattler unzureichende Kommunikation eines Anbieters mit einem Makler wie ihm. Was Sattler seit Monaten beschäftigt, ist ein bis heute nicht geklärter Schadenfall mit dem Tierkrankenversicherer Agila.

Problem bei ausländischer Tier-OP

In seinem Fall wurde beim Hund eines Kunden die im Ausland vorgenommene notfallbedingte Operation wegen der Schwere der Erkrankung abgebrochen, das Tier verstarb wenig später. Die Rechnung und medizinische Berichte wurden in polnischer Sprache verfasst. Auch die vom Tierarzt ausgestellte Todesbescheinigung des Hundes ist auf Polnisch, allerdings mit einer deutschen Ergänzung zur Todesursache. In diesem Fall: „Nierenversagen. Anämie, Multiorganversagen“.

Die Agila wollte dies für die Schadenregulierung laut Satter nicht anerkennen, verwies dabei auf Ihr Bedingungswerk. Nach diesem müssen solche Dokumente in deutscher und englischer Sprache vorliegen. Darauf bezieht sich auch eine Sprecherin des Unternehmens aus Hannover auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Sie schreibt zudem: „Sterbeurkunden liegen uns in aller Regel ohnehin auf Deutsch vor, da wir unsere Kundinnen und Kunden im deutschsprachigen Raum haben.“

Doch der Sattler-Fall birgt weitere Probleme: Nach Agila-Verständnis liegt offenbar gar kein Versicherungsfall vor, weil die OP-Versicherung nur dann greift, wenn auch ein chirurgischer Eingriff, sprich Schnitte, erfolgt sind. Auch ärgert sich der Vermittler über die Prämienabrechnung, die nach seiner Darstellung nicht taggenau zum Todestag des Tieres erfolgte, sondern pauschal zum Zeitpunkt der Bearbeitung mit anschließender Vertragsaufhebung durch den Versicherer. Das entspreche nicht der gesetzlichen Regelung.

Keine Antwort auf Vorstandsbeschwerde

Für Sattler ist die Vorgehensweise des Tierversicherers ein Unding. An Agila gerichtet, schrieb er im Mai dieses Jahres per Mail: „Es kann nicht sein, das man unserem langjährigen Kunden erklärt, dass er jetzt von Berlin nach Polen fahren soll, um es übersetzen zu lassen und damit Mehrkosten verursacht werden, die die Rechnung bei weitem übersteigen, nur weil er bei der Behandlung nicht das Bedingungswerk im Kopf hatte, das im Ausland Rechnung auf Deutsch zu erstellen ist. Der Hund ist gestorben, davor gab es noch ein MRT, um zu sehen, ob noch etwas geht. Die OP wurde begonnen und abgebrochen.“

Weil er vorher über mehr als zwei Monate keine Klärung des Falles erreichen konnte, überschrieb er die Mail mit dem Wort „Vorstandsbeschwerde“. Eine Antwort erhielt der Makler nicht. Mittlerweile sagt Sattler: „Eine Maklerbetreuung scheint nicht mehr existent zu sein.“ Für seinen Kunden hat er die Untersuchungsberichte bereits selbst übersetzt und hofft noch auf eine Kulanzlösung.

Problem mit Erreichbarkeit wohl kein Einzelfall

An dieser Stelle bekommt der Einzelfall von Karsten Sattler eine größere Dimension. Denn nach Recherchen von DAS INVESTMENT haben viele Vertriebspartner vor allem Probleme mit der Erreichbarkeit von Agila. Und wenn, erreichen sie nur eine Kundenhotline, nicht aber die Fachabteilungen, die ihre Anliegen klären könnten.

Der Tierversicherer weist den Vorwurf gegenüber DAS INVESTMENT zurück: „Der überwiegende Teil der Maklerinnen und Makler, die Agila kontaktieren, hat kundenbezogene Anliegen wie zum Beispiel Adressänderungen. Diese sind bei unserem Kundenservice genau passend platziert und werden dort auch kompetent und kurzfristig bearbeitet. Fragen, die die vertragliche Beziehung des Maklers selbst zu Agila oder die Vertragsbestände betreffen, werden schon aus Datenschutzgründen nicht von unserem Kundenservice bearbeitet. Hierfür ist der schnellste Weg die Mailadresse [email protected], über die unsere Vermittlerbetreuung erreicht werden kann. Diese wird auf der Website auch kommuniziert.“

Doch genau an diese genannte Partner-Mailadresse schrieben Sattler und seine Kollegen immer wieder und bekamen nach ihrer Darstellung keine Antwort. Selbst ein Maklerpool, der bei Agila einen größeren Bestand unterhält, ist betroffen, wie DAS INVESTMENT aus Hintergrundgesprächen weiß.

Auch Christian Raith von Raith Professionals Consulting fällt ein eindeutiges Urteil: „Agila antwortet einfach bei Maklern nicht auf Mails. Keine Ahnung, wie man als Makler mit denen kommunizieren soll. Wir machen die nicht mehr und warten seit weit über zwölf Monaten auf Rückmeldungen zu einzelnen Vorgängen. Wir haben es aufgegeben, weiter nachzuhaken, weil es eh nichts bringt.“

Makler beklagen Verschlechterung der Zusammenarbeit

Christian Hecke, der selbst Reiter ist, hat sich auf Tierversicherungen spezialisiert. Er sagt: „Unsere Erfahrungen mit der Agila Haustierversicherung waren über viele Jahre hinweg durchweg positiv – insbesondere in der zügigen und reibungslosen Schadensfallbearbeitung. In letzter Zeit beobachten wir jedoch, dass die Abwicklung spürbar langsamer und teils auch komplizierter geworden ist. Diese Entwicklung bestätigen uns auch zunehmend Neukunden, die sich über Schwierigkeiten bei der Schadenregulierung beklagen.“

Maklerin Sylvia Sürth von Crasselt, Sürth & Partners aus Leipzig unterhält einige Verträge bei der Agila. Nach ihrer Darstellung laufen Standardprozesse gut, die Kunden erhielten ihre Leistung außerordentlich schnell. Anders sehe es bei komplexeren Fragen aus. „Für einen Makler ist es in der Regel nicht möglich, Kontakt zu den Fachabteilungen der Agila herzustellen. Reaktionen auf E-Mails erfolgen so gut wie nicht und einen Maklerservice gibt es dort meines Wissens auch nicht mehr. Es ist ein typsicher Endkundenversicherer. Der Makler stört eher.“

Stellenwert des Maklervertriebs ist unklar

Wie groß der Maklervertrieb bei den Hannoveranern tatsächlich ist, ist unklar. Auch Nachfrage unserer Reaktion sagt die Sprecherin des Unternehmens: „Der überwiegende Teil unserer Verträge wird nach wie vor über das Direktgeschäft abgeschlossen. Darüber hinaus arbeitet Agila mit den gängigen Maklerpools zusammen, die von unserer Fachabteilung betreut werden. Die Vertragsbestände sind Unternehmensinterna, die wir nicht nach außen kommunizieren. Insgesamt betreuen wir mehr als 400.000 Kundinnen und Kunden.“

Das sagt der Experte

Gerade in der aktuellen Marktlage gehören Maklerservices häufig zu den ersten Bereichen, bei denen gekürzt wird – insbesondere dann, wenn Versicherer verstärkt auf Direktvertrieb setzen und nur noch einen standardisierten Service für Endkunden anbieten. So das Urteil von Branchenexperte und Blogger Stephan von Heymann.

Stephan von Heymann, @ privat

Es ist jedoch inakzeptabel, Makler mit gültigen Courtagezusagen zu ignorieren. Sie handeln als beauftragte Sachwalter im Interesse des Versicherungsnehmers – eine Rolle, die sogar der Bundesgerichtshof ausdrücklich anerkannt hat. Vermittler, die dieser Verantwortung nicht gerecht werden können, riskieren gegebenenfalls haftungsrechtliche Konsequenzen.

Hat die PPG-Übernahme zu einer Strategieänderung geführt?

Bei der Agila-Haustierversicherung könnte die Übernahme des Unternehmens im Jahr 2022 durch die Pinnacle Pet Group (PPG) die Servicestrategie nachhaltig verändert haben. Die PPG ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich, die sich auf Tierkrankenversicherungen und haustierbezogene Dienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfolgt eine wachstumsorientierte Strategie und agiert über verschiedene Marken und Tochtergesellschaften in mehreren europäischen Ländern.

Branchenkenner vermuten, dass diese Übernahme mit einer strategischen Neuausrichtung verbunden ist, bei der der Maklervertrieb keine nennenswerte Rolle spielt. Stattdessen rücken scheinbar automatisierte Prozesse und der Direktvertrieb in den Fokus – möglicherweise zulasten der persönlichen Betreuung über unabhängige Vermittler.

Sollte der Versicherer nicht zeitnah und substanziell auf die berechtigten Anliegen seiner Maklerpartner reagieren, ist nicht auszuschließen, dass dies zu kurzfristigen Vertragsverlusten und zur Beendigung bestehender Kooperationen führen könnte. In einem sensiblen Bereich wie der Tierkrankenversicherung, in dem Vertrauen und Empathie eine zentrale Rolle spielen, ist ein stabiler, fachlich versierter und erreichbarer Service keine Option, sondern Voraussetzung.