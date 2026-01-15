Neue Bewegung am Markt für Tierversicherungen: Die Fressnapf-Gruppe bietet wieder Tierversicherungen von Agila an. Damit endet die Kooperation mit der Zurich-Tochter DA Direkt.

Agila bietet nun auch Haftpflicht-, OP- sowie Tierkrankenversicherungen für Hunde und Katzen über den Tierbedarf-Händler Fressnapf an.

Die Agila Haustierversicherung ist neuer Kooperationspartner von Fressnapf, Europas größtem Fachhändler von Tiernahrung und Tierzubehör mit über 2.600 Märkten. Seit Anfang Januar arbeitet die Fressnapf-Gruppe im Versicherungsbereich nun mit dem Hannoveraner Versicherer zusammen.

„Wir haben Fressnapf als engagierten und zukunftsorientierten Akteur im Haustiersegment kennengelernt. Der unternehmenseigene Fokus auf das Wohl der Haustiere und ihrer Menschen ist überall spürbar, von der Unternehmensspitze bis in die einzelnen Filialen hinein. Dies deckt sich mit unserem eigenen Anspruch, Haustiere als Familienmitglieder bestmöglich abzusichern“, kommentierte Clara Broecker, die als Leiterin Geschäftsentwicklung (Head of Business Development) bei Agila die Kooperation maßgeblich verantwortet.

Haftpflicht-, OP- und Tierkrankenversicherungen

Fressnapf-Kunden können künftig online Versicherungen des Hannoveraner Versicherers abschließen. Angeboten werden Tarife für Hunde und Katzen, darunter Haftpflicht-, OP- sowie Tierkrankenversicherungen.

Die neuen Tarife verzichten auf pauschale Ausschlüsse rassespezifischer Erkrankungen. Auch Tiere mit Vorerkrankungen können versichert werden, sofern diese bei Vertragsabschluss bekannt sind. Bei gleichzeitigem Abschluss mit der Tierkranken- oder OP-Versicherung erhalten Hundehalter einen Kombi-Rabatt auf die Hundehalterhaftpflicht.

Der 1994 gegründete Versicherer betreut nach eigenen Angaben rund 480.000 Verträge. Seit 2022 gehört Agila zur Pinnacle Pet Group (PPG), einem der bedeutendsten Akteure auf dem europäischen Tierversicherungsmarkt.

DA Direkt verliert Vertriebskanal

Die Agila hat damit DA Direkt als Partner abgelöst. Seit Mitte 2022 hatte die Zurich-Tochter über die Marke Petolo als Versicherungspartner von Fressnapf agiert. Die Kooperation beinhaltete sowohl den Verkauf der Hunde- und Katzenpolicen in den einzelnen Märkten als auch online.

Für Getolo, zu der auch die Marke Petolo gehört, war der Einstieg in die Tierkrankenversicherung eine Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen verzeichnete starkes Wachstum. Insgesamt habt sich das gebuchte Prämienvolumen nach Unternehmensinformationen im Jahr 2024 um 73 Prozent auf 76 Millionen Euro erhöht – wobei hier Zahnzusatz- und Tierversicherungen zusammengezählt werden. Während lange Zeit die Zahnzusatzversicherung das wichtigste Geschäftsfeld für Getolo war, haben Tierversicherungen mittlerweile gleichgezogen.

DA Direkt setzt beim Vertrieb seiner Produkte stark auf Kooperationen. So werden die Produkte unter anderem auch in den Märkten der Baumarkt-Kette Hagebau vertrieben. Im vergangenen Jahr gab die Zurich-Tochter zudem bekannt, Kaufland als weiteren Vertriebspartner gewonnen zu haben – vertrieben werden hier online Kfz-, Zahnzusatz- sowie Tierversicherungen.

Das Konzept, sich als Partner in bestehende Ökosysteme einzukaufen, birgt allerdings auch Risiken, wie der Fall Fressnapf zeigt. Denn im Rahmen solcher Modelle treten die Versicherer in der Regel nicht als Marke auf, sondern als „White-Label-Baustein“. Markenvertrauen und Kundenloyalität kann der Versicherer hier nur eingeschränkt aufbauen. Entsprechend leichter ist es für die Ökosystem-Betreiber, die Versicherer auszutauschen.

Nicht die erste Kooperation zwischen Agila und Fressnapf

Der 1994 gegründete Spezialversicherer Agila war bereits in der Vergangenheit Produktgeber von Haustierpolicen, die auf einer speziellen Fressnapf-Internetseite vertrieben wurden. Vor 16 Jahren kam es jedoch zu einem Rechtsstreit, weil der Versicherer hinter dem Angebot des sogenannten Rundumschutzes unklar war.

Im Auftrag zweier Versicherungsmakler aus dem Berliner Umland hatte Rechtsanwalt Dietmar Goerz von der GPC Law Rechtsanwaltsgesellschaft beim Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung erwirkt. Diese bezog sich auf die Erstinformationspflicht als Vermittler, die auch für den Vertrieb von Tierversicherungen gelte. Der Grund: Fressnapf betrieb auf seiner Website Versicherungsvermittlung, ohne über die entsprechende Erlaubnis der zuständigen Industrie- und Handelskammer zu verfügen.

Nachdem Fressnapf außergerichtlich abgemahnt wurde, ließ sich das Unternehmen zwar umgehend als gebundener Versicherungsvertreter ins Vermittlerregister eintragen. Eine entsprechende Unterlassungserklärung gab das Unternehmen laut Goerz jedoch nicht ab. Fressnapf versprach nur, zukünftig die sogenannte Erstinformation über das Webimpressum der Internetseite mitzuteilen. „Das war unseren Mandanten zu wenig“, teilte der Rechtsanwalt damals mit.

Der entsprechende Beschluss des Landgerichts Berlin stellte die Vermittlung ohne Gewerbeerlaubnis unter Strafe. Zudem musste Fressnapf die unternehmensbezogenen Informationen in Textform und nicht nur im Webimpressum mitteilen. Die Entscheidung verpflichtete Fressnapf weiterhin, im Webimpressum die Aufsichtsbehörde, die zugehörige IHK, die Berufsbezeichnung sowie einen Hinweis auf das Berufsrecht anzugeben. Laut Goerz war dies „die erste Entscheidung im Berufsrecht der Versicherungsvermittler, die eine Pflicht zur Angabe berufsbezogener Informationen nach dem Telemediengesetz im Webimpressum vorschreibt“.

Die Kooperation zwischen Agila und Fressnapf wurde 2019 beendet. Ob die damaligen rechtlichen Auseinandersetzungen eine Rolle spielten, ist nicht bekannt.

Die aktuelle Online-Offerte ist mit „Tierversicherungen von Agila“ betitelt. Im Impressum der Vermittler-Homepage ist Fressnapf als Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach Paragraf 34d GewO ausschließlich für Agila in Deutschland tätig und bei der IHK Mittlerer Niederrhein registriert.