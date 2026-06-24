Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wächst die Weltbevölkerung in den nächsten 60 Jahren um weitere zwei Milliarden und dürfte bis Mitte der 2080er-Jahre auf über 10 Milliarden steigen. Es müssen also wesentlich mehr Menschen ernährt werden. Zudem essen wir auch mehr, denn der Kalorienverbrauch pro Kopf nimmt im Laufe der Zeit und mit zunehmendem Wohlstand der Volkswirtschaften deutlich zu (Our World in Data, Oktober 2025).

Auch wenn diese Prognosen die politischen Entscheidungsträger vor einigen Jahren noch beunruhigt hätten, scheint die Landwirtschaft jetzt Wege gefunden zu haben, um diesen zusätzlichen Bedarf zu decken.

10 Milliarden Die Weltbevölkerung wächst in den nächsten 60 Jahren um weitere zwei Milliarden Menschen und dürfte bis Mitte der 2080er-Jahre die Zahl von 10 Milliarden Menschen erreichen

Dank der Fortschritte in Wissenschaft und Technologie ist die Erzeugung all dieser zusätzlichen Nahrungsmittel nicht nur möglich, sondern durchaus auch realistisch. Grundlage der Ernährungsversorgung werden Nutzpflanzen wie Weizen, Mais, Reis und Sojabohnen sein, sei es als Nahrung für Menschen oder als Futtermittel für Tiere.

Die Erzeugung dieser vier wichtigsten Pflanzenarten erreicht bis 2034 voraussichtlich ein Niveau von rund 3,3 Milliarden Tonnen – ein Anstieg von 70 Prozent gegenüber 2010 (OECD-FAO Agricultural Outlook 2025–2034, Juli 2025). Dieses Wachstum lässt sich vor allem dank der Fortschritte bei biologischen Düngemitteln, Pestiziden und natürlichen wachstumsfördernden Stimulanzien erzielen.

Von chemischen zu biologischen Wirkstoffen

Dies ist eine deutliche Abkehr von den konventionellen Methoden der vergangenen 50 Jahre, als vor allem auf chemische Betriebsmittel gesetzt wurde. Die Anzahl der für den Pflanzenschutz verfügbaren Wirkstoffe hat sich seit den 1960er-Jahren auf rund 600 versechsfacht. Und der Einsatz dieser Chemikalien hat Früchte getragen: So haben sich etwa die Maiserträge seit den 1960er-Jahren von damals 1,1 Tonnen pro Hektar auf heute 3,4 Tonnen mehr als verdreifacht.

Diese Produktivitätssteigerung ging jedoch zulasten der Nachhaltigkeit. Die Auswirkungen dieser Chemikalien für Umwelt und Gesundheit werden immer deutlicher sichtbar, zum Beispiel in Form von Wasserverschmutzung oder toxischen Belastungen für Mensch und Tier.

Erfreulicherweise haben sich Biologika zu zukunftsfähigen und nachhaltigen Alternativen entwickelt. Dazu zählen biologische Düngemittel zur Verbesserung des Bodenmikrobioms und der Düngewirkung, Biostimulanzien, die die Pflanzenzellenwände stärken und die Widerstandsfähigkeit gegen Hitze oder Trockenheit erhöhen, sowie Bioinsektizide, die gezielt gegen bestimmte Schädlinge wirken. Diese innovativen Mittel können nicht nur die negativen Auswirkungen von Chemikalien verringern, sondern haben auch das Potenzial, die Erträge im Vergleich zur unbehandelten Anbaufläche um bis zu 100 Prozent zu steigern.

Regulierung und Druck der Verbraucher

Diese zweite Revolution der Agrarproduktivität steht erst am Anfang. Dank der Standardisierung der Anwendung und innovativer neuer Produkte setzen sich Biologika zunehmend gegenüber den Chemikalien durch. Zugleich werden immer weniger konventionelle landwirtschaftliche Produktionsmittel eingesetzt, weil die Verbraucher zunehmend ökologische oder natürliche Erzeugnisse nachfragen und Chemikalien strenger reguliert werden. Die EU hat in den vergangenen 13 Jahren 2.000 Chemikalien verboten, bis 2030 sollen weitere 5.000 bis 7.000 Stoffe auf die Verbotsliste kommen. In den USA baut der „Plant Biostimulant Act“ Hindernisse für Bioprodukte ab und schafft strukturelle Anreize für die Landwirte, um auf ökologische Mittel umzustellen.

Auch sprechen immer mehr wirtschaftliche Gründe für die Biologika, da die steigenden Kosten für chemische Betriebsmittel (verschärft durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, die jeweils wichtige Produzenten von chemischen Düngemitteln waren) die ohnehin schon geringen Margen der Landwirte drücken.

Angesichts der zunehmenden globalen Belastung durch Dürre, Hitze und Überschwemmungen steigt zudem die Nachfrage nach biologischen Produkten, da diese besser in der Lage sind, diese Risiken zu mindern, die Erträge zu steigern und zugleich die Abhängigkeit von konventionellen Betriebsmitteln zu verringern.

Studien zeigen, dass bis zu 95 Prozent der ausgebrachten chemischen Pestizide in den Boden, die Luft oder ins Wasser gelangen, während mikrobielle Pflanzenschutzmittel einen gleichwertigen Schutz bieten, ohne die Ökosysteme zu belasten. Ebenso verursachen konventionelle Stickstoffdünger bei ihrer Produktion etwa 2,2 kg CO 2 pro Kilogramm und können Boden und Wasser verschmutzen.

Obwohl konventionelle Betriebsmittel nach wie vor mengenmäßig dominieren (ihr Markt belief sich 2024 auf 239 Milliarden US-Dollar gegenüber nur 21 Milliarden US-Dollar für Biologika), wachsen biologische Produkte deutlich schneller. Seit 2000 verzeichnen sie eine jährliche Wachstumsrate von 13 Prozent und werden voraussichtlich in einem ähnlichen Tempo weiterwachsen, während das Wachstum der konventionellen Betriebsmittel konstant bei 3 Prozent liegt.

Einblicke für Investoren