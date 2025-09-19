Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

DAS INVESTMENT. Vor wenigen Tagen haben Sie gegenüber dem Versicherungsjournal erklärt, dass Sie die Abschaffung der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden in der Versicherungsbranche begrüßen würden. Warum?

Sebastian Hopfner: Diese Forderung der deutschen Arbeitgeberverbände ist bereits jahrzehntealt. Die Europäische Arbeitszeitrichtlinie sah schon immer vor, die zum Zwecke des Gesundheitsschutzes nötige Begrenzung der Höchstarbeitszeit auf 48 Stunden pro Woche zu definieren. Da steht nichts von einer Tageshöchstarbeitszeit. Denn dafür gab und gibt es schlechthin keinen Grund. Wie so oft hatte der deutsche Gesetzgeber anno 1994 bei der Transformation Europäischen Rechts in nationales Recht „draufgesattelt“ und an Stelle einer Wochenhöchstarbeitszeit eine Tages-Höchstarbeitszeit von 10 Stunden definiert. Für diese Begrenzung fehlt es an jedweder Rechtfertigung. Mir fällt hierzu jedenfalls keine ein.

In Ihrer Argumentation für das Versicherungsjournal gehen Sie unter anderem auf Notlagen wie zum Beispiel Naturkatastrophen ein. Dass in solchen Fällen Mehrarbeit unerlässlich ist, erscheint vollkommen nachvollziehbar. Wäre eine Abschaffung der Höchstarbeitszeit nur für Notfälle wie Naturkatastrophen und andere große Schadensereignisse nicht ausreichend, um dieses Problem zu lösen?

Hopfner: Eine Erleichterung von den jetzigen Restriktionen nur für Notfälle ist nicht ausreichend. Es kann nämlich viele andere Gründe geben, weshalb eine Angestellte an einem Tag einmal mehr als zehn Stunden arbeiten muss oder auch will. Das kann zum Beispiel auch private Gründe haben und auf einer individuellen Entscheidung beruhen. Flexible Arbeitszeitsysteme sollen den Menschen Freiheit geben. Es gibt keinen Grund, diese Freiheit zu begrenzen.

Außerdem argumentieren Sie damit, dass nur körperlich Tätige bei sehr langen Arbeitstagen ihre Gesundheit gefährden würden. Die Statistiken zu psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Burnout sprechen da eine andere Sprache: Die Anzahl bei Arbeitnehmern – auch in Büro-Berufen – nimmt weiter zu. Würden sehr lange Arbeitstage das Problem nicht zusätzlich verschärfen?

Hopfner: Die Ursache der Zunahme psychischer Erkrankungen liegt nicht im beruflichen Umfeld, sondern in privaten Verhaltensweisen. Das ist schon allein dadurch nachgewiesen, dass psychische Erkrankungen bei den nicht arbeitenden Bevölkerungsgruppen wie etwa Kindern oder Bürgergeldempfängern besonders stark zunehmen. Die unsachgemäße und übermäßige Nutzung von digitalen Medien ist hier leider einer der Hauptfaktoren. Diese geht zwangsläufig mit Bewegungsmangel einher.

Genau wie die Büroarbeit.

Hopfner: Die Woche hat 168 Stunden. Auch die arbeitenden Menschen verbringen die meiste Zeit außerhalb des Betriebes. Da in den Betrieben auf den Gesundheitsschutz geachtet wird – und hier auch auf die Vermeidung psychischer Belastungen –, würde ich angesichts der klar auf dem Tisch liegenden Daten, Zahlen und Fakten eher davon ausgehen, dass längere Arbeitszeiten zu einer Reduzierung psychischer Erkrankungen führen würden.

Nun herrscht in Deutschland Fachkräftemangel – auch in der Versicherungsbranche. Die Politik will das Problem unter anderem durch eine stärkere Integration der Mütter in den Arbeitsmarkt lösen. Denn nach Angaben des Statistischen Bundesamts arbeiten 74,4 Prozent der erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter sechs Jahren in Teilzeit. Konterkariert die Abschaffung der Höchstarbeitszeit nicht dieses Ziel? Schließlich lassen sich 14-Stunden-Arbeitstage nur schwer mit familiären Pflichten vereinbaren.

Hopfner: Als Vater von fünf Kindern weiß ich, wovon Sie reden, wenngleich ich zu derjenigen Generation der Väter gehöre, die nicht in den Genuss von gesellschaftlich anerkannter Elternzeit für Väter und Elterngeld kamen. Und genau deshalb sehe ich zwischen den beiden von Ihnen genannten Faktoren keinen Zusammenhang. Es geht ja auch gar nicht darum, dass Angestellte häufig oder gar dauerhaft 14 Stunden arbeiten. Es geht um Ausnahmefälle. Die gesetzlichen Regelungen zu Höchstarbeitszeiten ändern doch nichts an den vertraglich oder tarifvertraglich festgelegten Arbeitszeiten. Mehr Flexibilität ist immer familienfreundlicher als starre Regelungen. Es gibt viele denkbare Konstellationen, in welchen ein Vater oder eine Mutter sich eine Familienorganisation geschaffen hat, in der eine Zusammenballung von Arbeitszeit geradezu ideal ist. Wir wissen nicht, was hier alles möglich ist. Also gibt es auch keinen Grund, hier den Menschen Fesseln anzulegen und sie in ihrer Kreativität zu hemmen.

„Kein einziger Mitarbeiter wird in Teilzeit wechseln; darauf wette ich“

Kann die Abschaffung der Höchstarbeitszeit nicht auch nach hinten losgehen? Schließlich sind Teilzeitkräfte grundsätzlich nicht zur Mehrarbeit verpflichtet – außer bei Notlagen. Könnte es nicht dazu kommen, dass Vollzeit-Mitarbeiter, die pünktlich Feierabend machen wollen, in Teilzeit mit einer relativ hohen Wochenarbeitszeit wechseln?

Hopfner: Es trifft nicht zu, dass Teilzeitkräfte nicht zur Mehrarbeit herangezogen werden können. Teilzeitbeschäftigte genießen keine Sonderrechte. Das ist auch gut so, denn alles andere wäre ja eine Diskriminierung von Vollzeitkräften. Es kommt bei allen Arten von Arbeitsverhältnissen auf die getroffenen vertraglichen Absprachen an. Kein einziger Vollzeit-Mitarbeiter in Deutschland wird wegen dieser gesetzgeberischen Maßnahme von Vollzeit in Teilzeit wechseln wollen. Darauf wette ich.

Der AGV hat vor acht Jahren ein Youtube-Video veröffentlicht, in dem er für die Abschaffung sowohl der Höchstarbeitszeiten als auch der Ruhezeiten von elf Stunden wirbt. Gezeigt wird eine teilzeitarbeitende Mutter, die abends zu Hause am PC arbeitet, um tagsüber Freizeit für ihre familiären Verpflichtungen zu bekommen. Eine Voraussetzung für dieses Modell ist aber ein sehr hoher Homeoffice-Anteil. Die Realität sieht jedoch anders aus: Immer mehr Versicherer holen die Mitarbeiter zurück ins Büro. Darunter leidet nicht nur die Vereinbarkeit: Ein Mitarbeiter, der sich abends nach einem 14-Stunden-Arbeitstag ins Auto setzt und eine halbe bis eine Stunde auf der Autobahn fährt, wäre auch eine Gefahr im Straßenverkehr. Würde es Sinn machen, lange Arbeitstage an die Homeoffice-Möglichkeit zu koppeln?

Hopfner: Ich persönlich halte überhaupt nichts davon, in Gesetzen jetzt danach zu differenzieren, wo die Arbeit erbracht wird, ob also im Betrieb oder zu Hause. Arbeit bleibt Arbeit. Im Übrigen müsste man ja – Ihren Gedanken weiterentwickelt – dann den im Homeoffice Arbeitenden das Autofahren zum Supermarkt oder zum Baumarkt verbieten, da es ja keinen Unterschied macht, ob man nun 14 Stunden zu Hause oder im Büro gearbeitet hat und wohin man aus welchem Grund gerade fährt. Außerdem: Es gibt Menschen, die daddeln – nach einem vermeintlich anstrengenden achtstünden Arbeitstag – 24 Stunden an ihrer Playstation und setzen sich dann trotzdem ins Auto, um sich Pommes und eine Cola zu holen. Ist das richtig? Wahrscheinlich nicht. Ist das erlaubt? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann der eine oder die andere nach 14 Stunden vor dem PC sogar besonders gut fahren, weil es die Sinne des Menschen in ganz anderer Form fordert. Das Gesetz legt das nicht pauschal fest, sondern überlässt den Menschen eine Einschätzungsprärogative: Nach Paragraf 2 Absatz 4 des Straßenverkehrsgesetzes darf man ein Kraftfahrzeug nur führen, wenn man dafür die körperlichen und geistigen Fähigkeiten hat. Alkoholabstinenz und der Führerschein allein reichen also nicht. Das sollte man wissen.

Über den Interviewten:



Sebastian Hopfner ist Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), Fachanwalt für Arbeitsrecht und seit Juli 2012 Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV).