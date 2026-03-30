Braucht es wegen des Einflusses von KI einen eigenen Tarifvertrag für das Thema Transformation. Verdi sagt ja, die Arbeitgeberseite ist skeptisch und hat ganz andere Themen.

Zwei Branchenriesen haben in den vergangenen Monaten den Wegfall tausender Arbeitsplätze angekündigt. So sollen bei der Allianz-Tochtergesellschaft Allianz Partners rund 1.500 Stellen in der Reiseversicherungssparte durch den verstärkten Einsatz von KI wegfallen, bei der Ergo Group sind es circa 1.000 Arbeitsplätze. Überdies sprechen viele Konzernlenker in Interviews offen aus, dass auch in ihren Häusern in den kommenden Jahren insbesondere Backoffice-Positionen überflüssig werden dürften.

KI-Transformation und andere Themen auf der Agenda

Das Thema KI sorgt für Unruhe in der Branche – vor allem aus Beschäftigtensicht. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat deshalb vergangene Woche mit dem Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) Verhandlungen in München aufgenommen – wie üblich noch ohne Ergebnisse.

Bereits im Juli 2025 hatten die Parteien vereinbart, Verhandlungen über diejenigen Themen aufzunehmen, die im Zuge der damaligen Gehaltstarifverhandlungen noch nicht behandelt werden konnten. Die Themen wurden in einer Verhandlungsverpflichtung festgehalten.

Erster Austausch von Positionen

Offiziell gab es nach der ersten Runde, ganz im Gegensatz zu den Gehaltstarifvertragsverhandlungen im vergangenen Jahr, sehr freundliche Worte. Der AGV sprach von „konstruktiv geführten Gesprächen“, Verdi von einer „freundlichen und konstruktiven Atmosphäre“. Zu Inhalten und Forderungen hielten sich beide Parteien jedoch bedeckt.

Deniz Kuyubasi | Bildquelle: ver.di

Verdi-Verhandlungsführerin Deniz Kuyubasi sagte lediglich: „Wir konnten uns deutlich positionieren und unsere ­ Forderungen klar umreißen. Die Zwischenergebnisse der Beschäftigtenbefragung haben uns dabei starke ­ Argumentationsbasis gegeben.“

Verdi will separaten Tarifvertrag

Für die Gewerkschaft, die in der Versicherungsbranche eine zahlenmäßig unterdurchschnittliche Mitgliedsbasis hat, geht es um einen eigenen Tarifvertrag zur Transformation in der Branche und weitere Manteltarifvertragsthemen wie Beschäftigungssicherung, Standortsicherung oder Qualifizierung.

„Unser Anliegen ist es, frühzeitig zu handeln und Leitplanken für die gesamte Branche zu setzen“, so Kuyubasi gegenüber dem Fachportal „Procontra“. KI berge sicherlich Chancen, aber eben auch Gefahren für die Arbeitsplatzsicherheit. Eine Referenz könnte die Vereinbarung sein, die die Gewerkschaft im Februar mit dem Betriebsrat und der Unternehmensführung von Ergo vereinbart hatte.

Zentrale Punkte sind dabei ein weitreichender Standortschutz, ein Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und der Aufbau einer konzerneigenen „Reskilling-Academy“ zur Schulung von Mitarbeitern. Verdi hatte im Nachgang von sozialverträglichen Lösungen und fairen Verhandlungen gesprochen.

Arbeitgeberseite sieht kein Job-Risiko durch KI

Auf Arbeitgeberseite herrscht jedoch große Zurückhaltung bei den Verdi-Themen. Man sei zwar gesprächsbereit, halte aber die bestehenden Regelungen des Manteltarifvertrags – wie etwa zum Rationalisierungsschutz oder zur Qualifizierung – für grundsätzlich ausreichend, sagte Sebastian Hopfner, stellvertretender AGV-Hauptgeschäftsführer, gegenüber „Procontra“.

Sebastian Hopfner | Bildquelle: AGV

Man könne hier sicherlich an einigen Stellschrauben drehen, doch glaubt Hopfner nicht an einen gesonderten neuen Tarifvertrag. Offenbar sieht der Verband KI eher mit Chancen statt Jobrisiken verknüpft. „Ähnliche Diskussionen wie heute hatten wir auch schon beim Aufkommen der Digitalisierung“, sagte der Funktionär. Seitdem seien in der Branche 15.000 neue Arbeitsplätze entstanden, so Hopfner.

AGV fordert flexiblere Tariflöhne

Im Gegensatz zu Verdi adressiert der AGV laut eines weiteren Medienberichts des „Versicherungsjournal“ ohnehin ganz andere Themen. Eine Kernforderung ist, Tariflöhne flexibler zu gestalten. Beschäftigte könnten demnach künftig Teile ihres Entgelts nicht nur in zusätzliche Urlaubstage, Zeitkonten oder Bausteine der Altersvorsorge umwandeln, sondern etwa auch in eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft oder andere vom Arbeitgeber finanzierte Freizeit- und Familien-Leistungen. Hierzu sind laut Hopfner zwar bereits Regelungen im Manteltarif getroffen, doch gebe es zu einigen Fragen nach wie vor Rechtsunsicherheit.

Auch will der AGV die Ruhezeiten bei Rufbereitschaften verkürzen. Hintergrund sind unter anderem betriebliche Engpässe, etwa bei krankheitsbedingten Ausfällen, die eine flexible Einsatzplanung erschweren.

AGV will Ausgleich für hälftigen Rentenabschlag streichen

Ein Streitpunkt dürfte sicherlich werden, dass der AGV den Ausgleich für den hälftigen Rentenabschlag bei Altersteilzeit streichen möchte. Frühverrentungsmodelle seien kein geeignetes Instrument, um Beschäftigte langfristig zu binden. „Man will als Unternehmen nicht attraktiv für diejenigen sein, die sich möglichst bald verabschieden wollen“, so Hopfner. Der tarifliche Ausgleich von Rentenabschlägen verteuere diese Modelle zusätzlich und könne dazu führen, dass Versicherer sie seltener anbieten.

Verdi wiederum lehnt den Vorschlag ab. „Aus unserer Sicht würde dies eine Verschlechterung der bisherigen tariflichen Regelungen bedeuten. Insbesondere könnte dies dazu führen, dass sich Kolleginnen und Kollegen in den unteren Tarifgruppen Altersteilzeitlösungen künftig deutlich schwerer leisten können“, sagte Kuyubasi dem „Versicherungsjournal“.

Für AT-Angestellte sollen tarifliche Arbeitszeitbestimmungen nicht gelten

Eine weitere Forderung des Arbeitgeberverbands zielt darauf, übertariflich bezahlte Angestellte mit einem Bruttojahreseinkommen über 95.000 Euro aus dem Anwendungsbereich der tariflichen Arbeitszeitbestimmungen herauszunehmen. Laut Hopfner umfasst diese Gruppe 6,5 Prozent der Beschäftigten.

„Man muss wissen, dass der Versicherungstarif (...) keine echten außertariflich Beschäftigten unterhalb der Ebene von Vorständen und leitenden Angestellten vorsieht. Praktisch erfasst der Manteltarif alle Beschäftigten unterhalb dieser Ebene. Das ist aus unserer Sicht anachronistisch und nicht mehr zeitgemäß“, sagte Hopfner zu dem Vorstoß gegenüber dem „Versicherungsjournal“.

Hier zeigt sich die Gewerkschaft vorsichtig verhandlungsbereit – vorausgesetzt, dass nur eine kleine Personengruppe davon betroffen ist. „Eine pauschale Herausnahme aller übertariflich Beschäftigten können wir uns nicht vorstellen. Entscheidend wäre, ab welcher Einkommenshöhe eine solche Regelung greifen soll“, sagte Kuyubasi laut Medienbericht.

Verdi will die untersten Lohngruppen abschaffen

Verdi selbst fordert, die untersten Lohngruppen des Versicherungstarifs, die insbesondere für Einstiegs- und Hilfstätigkeiten gelten, perspektivisch abzuschaffen. „Die Gruppen könnten wegfallen, da sie aus unserer Sicht nicht mehr angemessen für die Branche sind. Zudem zeigt unsere Erfahrung, dass viele Unternehmen diese Gruppen ohnehin nicht anwenden“, so Kuyubasi. „Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, streben wir zumindest eine Regelung an, die sicherstellt, dass die Vergütung in diesen Gruppen dauerhaft oberhalb des jeweils gültigen Mindestlohns liegt.“

Weiterer Fahrplan

Insgesamt wollen sich Verdi und der Arbeitgeberverband in diesem Jahr dreimal treffen. Das nächste Gespräch ist noch vor der Sommerpause geplant, das dritte dann im Oktober. Mit der zweiten beteiligten Gewerkschaft, dem Deutschen Bankangestellten-Verband (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister, will der Arbeitgeberverband am 13. April reden.