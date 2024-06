Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen (AGV) und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf eine neue Tarifvereinbarung geeinigt. Das berichtet aktuell der AGV. In der offenbar schon Anfang April geschlossenen Vereinbarung geht es darum, wie bestimmte Teilzeitkräfte ihre Arbeitszeit wieder heraufsetzen können. Es geht um diejenigen Angestellten, die ihre Arbeitszeit vor 2019 verkürzt haben. In diesem Jahr trat das Gesetz zur Brückenteilzeit in Kraft. Unklar ist, wie Erwerbstätige der Branche betroffen sind.

AGV spricht von Entgegenkomme gegenüber Verdi

Der AGV war im Rahmen der Tarifrunden der Jahre 2022, 2023 und 2024 der Verdi-Forderung nach Einführung eines Rechtsanspruchs auf Rückkehr in Vollzeit nicht entgegengekommen. Für die Gewerkschaft hätte dies nach AGV-Angaben eine Bedingung für den Tarifabschluss sein sollen. Um die Tarifverhandlungen nicht wegen dieses offenen Punktes scheitern zu lassen, wurde laut AGV jetzt die einseitige Verhandlungsverpflichtung zu Gunsten der Gewerkschaft vereinbart.

Konkret wird im Manteltarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe mit Wirkung ab 1. Oktober 2024 folgendes eingeführt: „Angestellte, die vor dem 1. Januar 2019 durch Vereinbarung oder durch Geltendmachung des Teilzeitanspruches gemäß Paragraf 8 TzBfG ihre Arbeitszeit reduziert haben, erhalten das Recht, ihre Arbeitszeit bis zu dem Grad zu erhöhen, der vor der letzten Arbeitszeitreduzierung zwischen den Parteien des Arbeitsvertrages gegolten hat.“ Die Regelung gilt befristet bis zum 31. Dezember 2026.

Ausnahmen für Arbeitgeberseite

Dabei muss der Erhöhungswunsch spätestens neun Monate vor deren Beginn geltend gemacht werden. Auch kann der Arbeitgeber verlängerte Arbeitszeiten aus betrieblichen Gründen ablehnen. Hinzu kommen zwei weitere Sonder-Ablehnungsgründe: Wenn der oder die Angestellte in einer Organisationseinheit arbeitet, in der gerade wegen eines Interessenausgleichs Personal abgebaut wird. Oder in dem Betrieb hat sich die gesamte Arbeitszeit bei einem Stichtagsvergleich um ein Prozent erhöht. In Betrieben mit bis zu 220 Angestellten um 3 Prozent. Denn dann greift der sogenannte Überforderungsschutz.