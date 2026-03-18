Die Tarifgespräche für den angestellten Außendienst in der Versicherungsbranche sind am Montag in Wuppertal gestartet – ohne Einigung.

Die erste Runde der Tarifverhandlungen für den angestellten Außendienst in der Versicherungsbranche endete ergebnislos. Ende April verhandeln der Arbeitgeberverband AGV und die Gewerkschaften Verdi und DBV weiter.

Der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) und die Gewerkschaften Verdi sowie der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) haben am 16. März 2026 in den Räumlichkeiten der Barmeniagothaer in Wuppertal die erste Runde der Tarifverhandlungen für den angestellten Außendienst aufgenommen. Die mehrstündigen Gespräche endeten ohne Ergebnis – wie bei einer Auftaktrunde üblich.

Arbeitgeberangebot: Dreistufige Erhöhung über 36 Monate

Der AGV legte ein erstes Angebot vor, das eine Laufzeit von 36 Monaten vorsieht. Die Erhöhungen sollen in drei Stufen wirksam werden: zum 1. November 2026, zum 1. November 2027 und zum 1. November 2028.

Konkret sieht das Angebot folgende Anhebungen der Mindesteinkommenssätze vor:

Für die Angestellten des akquirierenden Werbeaußendienstes der Stufe I (erste zwei Jahre der Betriebszugehörigkeit) bietet der AGV in der ersten Stufe 4,50 Prozent, in der zweiten 2,99 Prozent und in der dritten 2,01 Prozent an. Angestellte des akquirierenden Werbeaußendienstes der Stufe II (ab dem dritten Jahr) sollen in drei Stufen 4,49, 2,98 und 2,01 Prozent erhalten. Für die Angestellten des organisierenden Werbeaußendienstes lauten die Sätze 4,50, 3,01 und 2,01 Prozent.

Verdi und DBV: Positionen liegen weit auseinander

Verdi und DBV haben eigene Forderungen in die Verhandlungen eingebracht, über deren genauen Inhalt die Tarifparteien noch keine öffentlichen Einzelheiten bekanntgegeben haben. Aus Gewerkschaftskreisen heißt es, die Zielvorstellungen lägen derzeit weit auseinander.

Für Verdi ist die aktuelle Außendienst-Tarifrunde eng mit dem im vergangenen Jahr abgeschlossenen Innendienst-Tarifvertrag verknüpft. Dieser enthält eine Verhandlungsverpflichtung zu einem Tarifvertrag Transformation, der Fragen zur Arbeitsbelastung und zum Einsatz Künstlicher Intelligenz regeln soll. Auch diese Themen dürften in den Außendienst-Verhandlungen eine Rolle spielen.

Der auslaufende Tarifvertrag für den Außendienst galt bis zum 28. Februar 2026. Zum Vergleich: Im Innendienst hatten sich die Tarifparteien im Juli 2025 nach insgesamt vier Verhandlungsrunden und teils bundesweiten Streikaktionen auf Gehaltserhöhungen von insgesamt 8,3 Prozent bei einer Laufzeit von 26 Monaten geeinigt.

Nächste Runde Ende April

Wie bereits vorab vereinbart, setzt die Tarifkommission die Gespräche am 30. April 2026 in Wuppertal fort. Die Verhandlungen betreffen die Beschäftigten des Außendienstes gemäß Teil III des Manteltarifvertrages (MTV) – einer Beschäftigtengruppe, für die wegen der spezifischen Arbeitsbedingungen im Außendienst besondere tarifliche Regelungen gelten.