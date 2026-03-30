KI verändert die digitale Welt, doch wer über proprietäre Daten, tief integrierte Workflows und nachhaltige Wettbewerbsvorteile verfügt, kann den Wandel nutzen, statt von ihm ersetzt zu werden, sagt Zak Smerczak, Analyst und Portfoliomanager mit Schwerpunkt auf globalen Aktien bei Comgest.

Spatenstich für ein neues Cloud-Rechenzentrum von Microsoft in der Nähe von Köln (12.03.2026): Mit der zunehmenden Verbreitung generativer KI wächst der Bedarf an verlässlichen, qualitativ hochwertigen Daten.

Im Jahr 2002 prognostizierte der Softwarepionier Watts S. Humphrey, dass Software künftig zum Kern nahezu jedes Geschäftsmodells werden würde – und damit letztlich jedes Unternehmen zu einem Softwareunternehmen werde. Neun Jahre später formulierte Marc Andreessen seinen viel zitierten Befund: „Software is eating the world.“ Beide Thesen haben sich als zutreffend erwiesen. Die Digitalisierung hat viele Branchen grundlegend transformiert, und Software wird heute überwiegend als Service über die Cloud bereitgestellt.

Nun stellt sich die nächste große Frage: Wird künstliche Intelligenz die Software verdrängen? Die Fortschritte im Bereich generativer KI haben Marktteilnehmer dazu veranlasst, ihre Annahmen über Softwaredienstleister, Datenanbieter und digitale Geschäftsmodelle grundlegend zu hinterfragen. Insbesondere das sogenannte „Vibe-Coding“ – die Nutzung großer Sprachmodelle wie ChatGPT, Claude oder Gemini zur eigenständigen Softwareentwicklung – befeuert die These, dass sich Leistungen traditioneller Softwareunternehmen künftig ohne Weiteres replizieren ließen.

Aus Comgest Sicht ist diese Einschätzung zu undifferenziert. Entscheidend ist, zwischen kurzfristiger Euphorie und langfristiger struktureller Wettbewerbsfähigkeit zu unterscheiden.

KI als Verstärker – nicht als Ersatz

Die Analysten und Portfoliomanager von Comgest versuchen nicht, technologische Wendepunkte vorherzusagen. Stattdessen stützen sie sich auf ihren bewährten Quality-Growth-Ansatz, der auf fundierter Bottom-up-Analyse basiert. Ihre Überzeugung: KI bedeutet nicht das Ende der Software, wie wir sie kennen. Vielmehr kann KI dort, wo proprietäre Daten vorhanden sind, neue, effizientere Wege eröffnen, vorhandene Informationen zu nutzen – und damit bestehende Wettbewerbsvorteile weiter ausbauen.

Wie bereits beim Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur oder in den frühen Jahren des Internets beobachten sie, dass Investoren das kurzfristige Tempo des Wandels mitunter überschätzen, während die strukturellen Auswirkungen über Jahrzehnte hinweg unterschätzt werden. Für qualitativ hochwertige, nachhaltig aufgestellte Unternehmen sehen sie weiterhin die Möglichkeit, ihre Erträge stetig zu steigern.

Gewinner und Verlierer wird es zweifellos geben. Besonders exponiert erscheinen Unternehmen ohne entscheidende Wettbewerbsvorteile – jene, die nicht substanziell in KI investieren oder es versäumen, diese in konkreten Mehrwert zu überführen.

Proprietäre Daten als dauerhafte Burggraben

Mit der zunehmenden Verbreitung generativer KI wächst paradoxerweise auch der Bedarf an verlässlichen, überprüfbaren und qualitativ hochwertigen Daten. Viele der Schwächen großer Sprachmodelle – Halluzinationen, sachliche Ungenauigkeiten – lassen sich auf Einschränkungen im zugrunde liegenden Datenmaterial zurückführen. Zudem mehren sich Hinweise, dass KI-Modelle fehleranfälliger werden, wenn sie auf Datensätzen trainiert werden, die selbst von anderen KI-Systemen generiert wurden.

Vor diesem Hintergrund gewinnen proprietäre, hochwertige Datensätze erheblich an strategischer Bedeutung. Ein anschauliches Beispiel ist die RELX-Gruppe aus Großbritannien: Ihre juristische Plattform LexisNexis betreibt eine der größten Datenbanken für Rechts- und öffentliche Dokumente weltweit. Mehr als 138 Milliarden Einträge sind dort gespeichert – und jeden Tag kommen fast zwei Millionen neue Dokumente hinzu. Die über Jahrzehnte aufgebaute inhaltliche Tiefe dieser Datenbestände – ergänzt um urheberrechtlich geschütztes geistiges Eigentum wie strukturierte Leitsätze und Zusammenfassungen – schafft hohe Markteintrittsbarrieren.

Ähnliches gilt für Verisk im Versicherungssektor, dessen proprietäre Datenbestände rund 39 Milliarden Underwriting-Datensätze seit 1971 umfassen, sowie für Experian, die mit Datensätzen zu mehr als einer Milliarde Verbrauchern zu den drei größten Kreditauskunfteien weltweit zählt. In beiden Fällen sind die Daten tief in operative Prozesse der Kunden eingebettet – was für hohe Wechselkosten sorgen und die Nachfrage über Konjunkturzyklen hinweg stabilisieren sollte.

Tief integrierte Workflows schaffen strukturelle Beständigkeit

Neben proprietären Daten ist die tiefe Integration in Kundenprozesse eine weitere zentrale Quelle struktureller Wettbewerbsvorteile. Wo Produkte fest in bestehende Workflows eingebunden sind, entstehen erhebliche Wechselkosten und Implementierungsrisiken. Beispielsweise die Migration eines ERP-Systems, also einer Software, die zentrale Geschäftsprozesse – Finanzen, Einkauf, Produktion, Vertrieb, Personalwesen – in einer einheitlichen Plattform bündelt. kann je nach Unternehmensgröße und Komplexität sechs Monate bis mehrere Jahre in Anspruch nehmen – ein Prozess, der nicht nur zeitaufwendig ist, sondern auch erhebliche operative Risiken birgt.

Ein anschauliches Beispiel für diese strukturelle Beständigkeit ist OBIC, ein japanischer ERP-Anbieter, Das Unternehmen steigerte im zuletzt veröffentlichten Geschäftsjahr den operativen Gewinn bereits zum 31. Mal in Folge – ein Beleg für die Qualität und Kontinuität des Geschäftsmodells. Mit einem Marktanteil von 11,8 Prozent in Japan und einer wachsenden Kundenbasis von 28.000 Unternehmen ist OBIC unserer Ansicht nach gut positioniert, um von der fortschreitenden Digitalisierung japanischer Mittelständler profitieren zu können.

Fazit: Qualität schlägt Disruption

Bei Comgest versteht man KI nicht als eigenständiges Anlagethema oder taktische Allokationsentscheidung. Die Analysten und Portfoliomanager bauen ihre Portfolios weiterhin konsequent Einzeltitel für Einzeltitel auf – gestützt auf die zentrale Frage: Ist dieses Unternehmen in der Lage, auf Grundlage nachhaltiger Wettbewerbsvorteile kontinuierlich ein strukturell zweistelliges Gewinnwachstum zu erzielen?

Disruptive Entwicklungen legen erfahrungsgemäß insbesondere jene Geschäftsmodelle offen, deren Fundament weniger tragfähig ist. Die stärksten Franchise-Unternehmen hingegen – jene mit proprietären Daten, fest integrierten Workflows und hochgradig vernetzten Geschäftsmodellen – können KI gezielt nutzen, um ihre Wettbewerbsvorteile weiter auszubauen.

In der über vierzigjährigen Geschichte hat Comgest wiederholt erlebt, wie technologische Innovationswellen Branchen transformiert haben. Das Muster ist dem Vermögensverwalter vertraut: Nicht jede Disruption bedroht alle gleichermaßen – und wer die Gewinner von den Verlierern zu unterscheiden weiß, ist als Investor klar im Vorteil.

Zur Person Zak Smerczak Zak Smerczak ist Analyst und Portfoliomanager mit Schwerpunkt auf globalen Aktien bei Comgest in Paris sowie Mitglied des Anlageausschusses der Comgest-Gruppe. Er kam 2016 zu Comgest und ist CFA®-Charterholder.