AIF-Experte von White & Case Voigt & Collegen mit neuem Geschäftsführer

Voigt & Collegen hat einen neuen Geschäftsführer und Gesellschafter. Jan-Holger Arndt wechselt von der internationalen Anwaltssozietät White & Case zum Düsseldorfer Vermögensverwalter für erneuerbare Energien.Als Partner bei White & Case war Arndt in der globalen Projekt- & Asset-Finanzierung tätig. In dieser Funktion beriet er vor allem alternative Investmentfonds (AIFs), regulierte institutionelle Investoren sowie Finanzinvestoren in investmentrechtlichen Fragen und bei nationalen und internationalen Projekt- und Assetfinanzierungen.Davor war Arndt 14 Jahre Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer