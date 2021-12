AIFM-Richtlinie: Initiatoren geschlossener Fonds atmen auf

Neben strengen Zulassungsvoraussetzungen müssen Anbieter geschlossener Fonds in Zukunft auch umfangreiche Informationspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden und Anlegern einhalten. Eigenkapitalanforderungen, Liquiditäts- und Risikomanagementsysteme sowie regelmäßige Bewertungspflichten sollen die Qualität der Produkte weiter steigern.Als Rahmenrichtlinie steckt der gefundene Kompromiss allerdings lediglich die politisch gewollten Anforderungen ab. Wichtige Details müssen noch durch weitere Durchführungsbestimmungen auf europäischer Ebene geklärt werden. Wie der deutsche Gesetzgeber im Detail bis spätestens 2013 die Richtlinie in nationales Recht umsetzt, steht noch dahin.Dazu warnt VGF-Chef Romba: „Brüssel und Berlin werden sich in den kommenden Monaten den vielen noch offenen Fragen stellen und praxisnahe Antworten finden müssen. Wichtig ist, dass auch in den Details Regelungen gefunden werden, die Investitionen fördern und unternehmerische Tätigkeiten nicht durch zuviel Bürokratie ersticken.“