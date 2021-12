Karen Schmidt 28.01.2009 Lesedauer: 1 Minute

AIG zahlt Pleite-Managern Millionen

Wieder sorgt der Fast-Pleite-Versicherer AIG für Schlagzeilen. Der einst größte Versicherer der Welt will 450 Millionen US-Dollar Boni an die Finanzmanager zahlen, die den Konzern mit riskanten Geschäften mit sogenannten Credit Default Swaps an den Rand des Abgrunds brachten.