Redaktion 25.09.2019 Lesedauer: 1 Minute

Aivar Rehe Ehemaliger Chef der Danske Bank in Estland tot aufgefunden

Der Ex-Chef des estnischen Ablegers der Danske Bank, Aiva Rehe, ist tot. Laut einem estnischen Polizeisprecher wurde sein Leichnam am Mittwoch gefunden. Rehe stand acht Jahre lang an der Spitze der Danske Bank in Estland, die in der Zeit von einem Gelswäscheskandal erschüttert wurde.