Akademiker-Beratung bei MLP: „Es kommt auf die Persönlichkeit an“

: Warum ist es sinnvoll, Studenten von Hochschulabsolventen und nicht beispielsweise von gelernten Bank- oder Versicherungskaufleuten beraten zu lassen?: Unser Prinzip heißt „Beratung auf Augenhöhe“. MLP-Berater sind oft auf eine akademische Berufsgruppe fokussiert; im Optimalfall berät also ein gelernter Jurist einen Juristen. Das hat den Vorteil, dass unsere Berater die Lebensumstände ihrer Kunden exakt kennen und ihnen deshalb passgenaue Lösungen anbieten.: Sie haben sicher nicht nur Juristen und Betriebswirte, sondern auch Geistes- und Sozialwissenschaftler unter Ihren Kunden. Wie steht es um Berater mit entsprechendem Studienabschluss?: Beim Beruf des Finanzberaters kommt viel auf die Persönlichkeit an. Sozial- und Geisteswissenschaftler haben in diesem Bereich oft Stärken. Das Fachwissen stellen wir dann über unsere eigene Ausbildung sicher. Der Anteil von Geistes- im Vergleich zu Wirtschaftswissenschaftlern ist aber trotzdem gering, da es seltener eine Affinität zur Finanzbranche gibt. Wir suchen jedoch grundsätzlich Akademiker aller Fachrichtungen, die unternehmerisch denken und eine hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung mitbringen.: Und was bekommen sie dafür?: Hervorragende Existenzgründungspakete. Zudem unterstützen wir unsere Berater bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung – Stichwort „lebenslanges Lernen“.: Und wie sieht es mit Ihrem eigenen akademischen Hintergrund aus?: Ich habe in Heidelberg studiert und bin dort auf MLP aufmerksam geworden.