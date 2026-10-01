Aktive ETFs brechen ihren Rekord – doch der Boom hat einen Haken
Europäische aktive ETFs haben ihren Jahresrekord schon vier Monate vor Schluss übertroffen. In den ersten acht Monaten 2026 flossen ihnen netto 33,9 Milliarden Dollar zu – mehr als die 33,4 Milliarden Dollar des gesamten Vorjahres. Und fast 80 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahlen stammen aus einem monatlichen Bericht von Fidelity International auf Basis von Daten des Anbieters ETF-Book. Zuletzt ließ das Tempo allerdings nach: Nach dem Junirekord von 6,7 Milliarden Dollar Zuflüssen kamen im Juli 4,3 und im August nur noch 3,6 Milliarden Dollar hinzu.