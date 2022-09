Krise, Rezession, Renten Das sind Aktie, Markt und Fonds des Monats

Absturz des Monats: Kion

Kion (ISIN: DE000KGX8881) leidet massiv unter der angespannten Gesamtlage. Den Gabelstaplerhersteller aus Frankfurt am Main belasten insbesondere die Störungen in den Lieferketten und die deutlich gestiegenen Kosten für Material, Energie und Logistik. Bislang konnte Kion aufgrund seiner langlaufenden Verträge nur einen geringen Teil der hohen Kosten an seine Kunden weitergeben. Den Konzern plagt zudem besonders in Nordamerika ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.

Letztlich schreibt das Unternehmen mit zahlreichen langfristigen Aufträgen rote Zahlen. Investoren strafen den MDax-Konzern massiv ab. Nach Prognosen des Managements um den Vorstandsvorsitzenden Rob Smith soll der Verlust im dritten Quartal im dreistelligen Millionenbereich liegen. Ein wenig Hoffnung bleibt: Der Umsatz soll sich im Gesamtjahr 2022 zwischen 10,5 und 11,3 Milliarden Euro einpendeln, was immer noch leicht über dem Vorjahreswert von 10,3 Milliarden Euro liegen würde.