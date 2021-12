Aktie steigt um 2208% - versehentlich für Twitter-Titel gehalten

Die Aktie des Heimelektronik- Einzelhändlers Tweeter Home Entertainment Group Inc. ist am späten Freitag in den USA um bis zu 2208 Prozent nach oben geschnellt. Händler verwechselten die Firma offenbar mit Twitter Inc. - dem Betreiber des Kurznachrichtendienstes, der an die Börse strebt. Der Handel wurde ausgesetzt.



Der Einzelhändler wird in den USA unter dem Ticker TWTRQ geführt. Twitter, das bei seinem IPO eine Milliarde Dollar einnehmen will, wird unter TWTR gelistet werden.



“Da war wahrscheinlich jemand vor dem Twitter-Börsengang verwirrt. Entweder buchstabierten sie den Namen des Unternehmens falsch. Oder sie gaben den Ticker falsch ein, in dem sie am Ende ein Q anfügten”, sagte Larry Peruzzi, führender Aktien-Händler bei Cabrerra Capital Markets LLC in Boston, in einem Interview mit Bloomberg News.



Tweeter wird außerbörslichen gehandelt. Es handelt sich um eine Penny-Aktie, die nur wenig wert ist. Das 2208-Prozent-Plus ließ den Kurs auf 15 Cent steigen.



“Aktien wie Tweeter und Lehman Brothers schwirren da draußen rum, und sie unterliegen keinerlei Regulierung”, sagte Peruzzi weiter. “Irgendjemand kann ein paar tausend Titel kaufen, und schon geht der Kurs durch die Decke.”