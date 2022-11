Neue Podcast-Folge mit Philipp Vorndran Verlassen institutionelle Investoren bald die Aktienmärkte?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

„Kohle-Talk“ mit Uli Harmssen

In der Podcast Serie „Kohle-Talk“ spricht Investmentexperte Uli Harmssen mit Volkswirten, Fondsmanagern und anderen Experten über wichtige Entwicklungen und Trends an den Finanz- und Kapitalmärkten. Ziel des Podcasts ist es, komplexe Zusammenhänge in einfachen Worten darzustellen. Es geht darum, wichtiges Wissen zu vermitteln, damit künftige Anlageentscheidungen der Zuhörer nicht von Emotionen bestimmt sind. Denn: „Wer sein Geld nicht von seinen Emotionen trennt, den werden die Emotionen von seinem Geld trennen!“

Aktuelle Episode: Sind Aktien immer noch alternativlos?

Viele Anleger sind der Meinung, es gebe keine Alternativen zu Aktien. Stellvertreten dafür wurde das berühmte Akronym TINA (THERE IS NO ALTERNATIVE) eingeführt. Doch gibt es tatsächlich keine anderen Optionen? Darüber spricht der Investment-Experte Uli Harmssen mit Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch.

Diese Podcasts haben wir außerdem noch in petto …

„She speaks Finance“ mit Christin und Barbara

ETFs, Kryptos oder Altersvorsorge? In Gesprächen unter Freundinnen gehören Geldfragen bislang nicht gerade zu den Top-Themen. Zu Unrecht finden unsere beiden Redakteurinnen Barbara Bocks und Christin Jahns. Mit ihrem Podcast „She speaks Finance“ wollen die beiden zeigen, dass es sich lohnt über Geld zu sprechen. Denn: Gerade für Frauen ist finanzielle Vorsorge besonders wichtig und wenn man sich traut, das Thema einfach mal anzugehen statt es bei guten Vorsätzen zu belassen, kann Investieren sogar richtig Spaß machen!

Aktuelle Episode: Verliebt, verlobt, verrechnet: Geldcheck für die Beziehung

Wer mit einem neuen Partner zusammenzieht oder heiratet, hat oft anderes im Kopf, als bis ins kleinste Detail über die gemeinsamen Einnahmen, Ausgaben und finanziellen Ziele zu sprechen. Dabei kann ein solches Gespräch gerade Frauen viel Ärger und Geldsorgen ersparen – nicht nur, wenn die Beziehung oder Ehe in die Brüche geht. Eine Frau, die sich mit Geldthemen auskennt, ist Karolina Decker. Als Mitgründerin der Finanz-Plattform „Finmarie“ gehört Finanzplanung für Singles, Paare und Familien zu ihrem Spezialgebiet. Was sie von gemeinsamen Konten hält und wie man bei unterschiedlichen Einkommen fair teilt, erzählt sie in der aktuellen Folge.

„Think. Or Sink.“ DER Investment-Talk mit Peter Ehlers

Think. Or Sink. ist DER Investment-Talk mit Peter Ehlers, dem Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT. Regelmäßig spricht Peter mit diversen Fachleuten zu spannenden Themen rund um Finanzen, Märkte und Investments. Gesprächspartner sind bekannte Experten und noch nicht so bekannte, die „Hidden Experts“. Das Ziel dahinter: Nützliches und spannendes Wissen rund um das Thema Finanzen in einfacher Sprache zu vermitteln. Dazu zählen auch immer mal wieder überraschende und unkonventionelle Themen.

Aktuelle Episode: Was die Notenbanken mit den Weltmärkten anstellen

private banking kongress 2022 in Hamburg – wir waren mit am Start und haben keine Mühen gescheut, einen weiteren hochkarätigen Gast für einen Experten-Schnack in unseren Podcast-Bulli zu holen. Mit Ingmar Przewlocka, Senior Portfoliomanager Multi-Asset bei der Vermögensverwaltungsgesellschaft Schroders, spricht DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers über die Zinspolitik der Notenbanken und deren Auswirkung auf den Weltmarkt. Wie sollten EZB, Fed und Co. inmitten einer angespannten Weltlage und Inflation auf Rekordhoch reagieren? Schnell und aggressiv oder doch lieber zurückhaltend? Der erfahrene Portfoliomanager findet dazu mehr als deutliche Worte … aber hört selbst.

