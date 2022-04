Big Tech ist zurück „Nur weil eine Aktie stark gefallen ist, muss sie noch nicht preiswert sein“

Hohe Inflationsraten, Rezessionssorgen und der Krieg in der Ukraine – die Rahmenbedingungen an den Aktienmärkten haben sich in den vergangenen Monaten rasant geändert. Vermögensverwalter Oliver Zastrow von Albrecht, Kitta & Co. setzt in diesen stürmischen Zeiten auf große Tech-Werte und erklärt warum.