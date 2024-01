Insgesamt kann sich das Kapitalmarktjahr 2023 sehen lassen. In den Industrieländern stiegen die Kurse an den Aktienmärkten im Durchschnitt mit zweistelligen Raten, allein beim Dax waren es 20,3 Prozent. Zehnjährige US-Staatsanleihen brachten in heimischer Währung gerechnet am Schluss noch 4 Prozent, mit Bundesanleihen ließen sich 6 Prozent, mit italienischen Staatsanleihen 9 Prozent verdienen. Aber auch mit Unternehmensanleihen konnte erstmals seit langem wieder eine Rendite deutlich oberhalb der Inflationsrate erzielt werden. Untypisch für Zinssteigerungsphasen war ein Anziehen des Goldpreises um fast 13 Prozent. Stellvertretend für viele Rohstoffe ging dagegen der Rohölpreis um 10 Prozent zurück. Es...

Es scheint zumindest so, als hätte sich die Weltwirtschaft nach der pandemie- und geopolitikbedingten Achterbahnfahrt wieder gefangen. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass es die Hoffnung auf baldige geldpolitische Erleichterungen in Form von Leitzinssenkungen war, welche die Kurse zuletzt getrieben hatte. Und prompt erschienen in der ersten Handelswoche des neuen Jahres die geldpolitischen Erwartungen von Zeitpunkt und Ausmaß der eingepreisten Lockerung überzogen und Marktteilnehmer begannen, die aggressiven Zinswetten etwas zurückzudrehen.

Entsprechend überrascht es nicht, dass die Nervosität an den Anlagemärkten zum Jahresstart insgesamt zunahm. Dies sollte Anleger jedoch nicht entmutigen. Nach den starken Kurszuwächsen in den letzten zwei Monate des Vorjahres ist aus technischer Sicht eine Konsolidierung sogar geboten. Die Aussichten für Aktien und Anleihemärkte im Jahr 2024 sind solide. Zwar ist die konjunkturelle Kulisse, vor der sich das Kapitalmarktgeschehen abspielt, nicht gerade glänzend. Aber die Gewöhnung an wieder dauerhaft positive Zinsen wird in diesem Jahr abgeschlossen werden und gibt den Blick frei auf einen neuen Aufschwung.

Bausektor und Industrie leben noch von hohen Auftragsbeständen

In der Konjunktur bleiben jedoch vorerst die Zinserhöhungen aus dem Vorjahr noch ein Bremsklotz. In Deutschland ist dies am stärksten unter allen Industrieländern ausgebildet. Bisher lebten Bausektor und Industrie noch von hohen Auftragsbeständen, teilweise noch aus der Coronazeit. Diese sind aber langsam abgearbeitet und neue Aufträge treffen nur sehr zögerlich ein. Der Nachfragemangel macht sich immer stärker bemerkbar.

Besser wird es erst, wenn die internationale Nachfrage nach Investitionsgütern wieder anzieht und auf nationaler Ebene nach den Lohnsteigerungen der Konsum wieder beflügelt wird. Diese Entwicklungen setzen wahrscheinlich im laufenden Jahr ein, sie benötigen jedoch etwas Anlaufzeit. Bei der Inflationsentwicklung sind die am niedrigsten hängenden Früchte nun abgeerntet. Die Turbulenzen rund um die Energiepreise fallen nun mehr und mehr aus der Statistik heraus. Zwar hat sich die Inflation in Europa und in den USA wieder beruhigt, das Ziel von 2 Prozent ist allerdings noch alles andere als erreicht.

Und von dieser Zielerreichung werden die Notenbanken ihren Leitzinskurs abhängig machen. Datenabhängigkeit, wie sie die Notenbanken in diesen turbulenten Zeiten immer wieder für sich reklamieren, bedeutet eben auch, dass ohne weitere eindeutige Schwächesignale aus der Konjunktur eben keine Lockerung der Geldpolitik angezeigt ist. Daher werden in den ersten Monaten des Jahres die Konjunkturzahlen auf eine besonders feine Goldwaage gelegt, allen voran die Arbeitsmarktdaten aus den USA.