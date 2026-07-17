Negativ korrelierende Aktien und Anleihen sind kein Naturgesetz. Anlageprofi Thomas Romig zeigt an historischen Daten, warum Inflation den klassischen Schutzmechanismus verändert.

Über Jahrzehnte galt eine einfache Regel als Fundament nahezu jeder strategischen Vermögensanlage: Fallen Aktienkurse, stabilisieren Staatsanleihen das Portfolio. Diese negative Korrelation zwischen beiden Anlageklassen war das Herzstück klassischer Mischfonds und institutioneller Asset Allocation. Sie reduzierte Schwankungen, begrenzte Verluste und schuf über viele Jahre ein attraktives Rendite-Risiko-Profil.

Heute zeigt sich jedoch immer deutlicher: Diese Regel gilt längst nicht unter allen Marktbedingungen. Historische Daten legen vielmehr nahe, dass die negative Korrelation kein Naturgesetz ist, sondern das Ergebnis eines ganz bestimmten makroökonomischen Umfelds. Genau dieses Umfeld hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr, ob Aktien und Anleihen künftig wieder gegensätzlich reagieren. Viel wichtiger ist die Frage, unter welchen Bedingungen sie dies überhaupt tun.

Negative Aktien-Anleihen-Korrelation war historisch die Ausnahme

Betrachtet man die rollierende Dreijahreskorrelation zwischen Aktien und Staatsanleihen in den USA über mehrere Jahrzehnte, ergibt sich ein überraschendes Bild:

| Bildquelle: Assenagon

Zwischen den 1970er Jahren und dem Ende der 1990er Jahre bewegten sich Aktien und Anleihen überwiegend in dieselbe Richtung. Erst mit Beginn der 2000er Jahre etablierte sich über rund zwei Jahrzehnte jene negative Korrelation, die viele Investoren heute als selbstverständlich ansehen. Seit 2022 hat sich das Bild erneut gedreht.

In den USA lag die durchschnittliche Korrelation zwischen Aktien und Staatsanleihen von 2000 bis 2021 bei minus 0,31. Seit Anfang 2023 beträgt sie dagegen plus 0,55. Die vergangenen zwanzig Jahre erscheinen damit rückblickend weniger als Normalzustand, denn als außergewöhnliche Marktphase.

Die eigentliche Erkenntnis lautet deshalb: Nicht die heutige positive Korrelation ist ungewöhnlich. Vielmehr war die lange Phase negativer Korrelation historisch betrachtet die Ausnahme.

Inflation entscheidet über die Diversifikation von Aktien und Anleihen

Stellt man die durchschnittliche Kerninflation der vergangenen drei Jahre der jeweiligen Aktien-Anleihen-Korrelation gegenüber, zeigt sich ein erstaunlich konsistentes Muster: Steigt die Inflation dauerhaft über einen bestimmten Schwellenwert, wird die Diversifikationswirkung von Aktien und Anleihen unzuverlässig:

| Bildquelle: Assenagon

Für die USA liegt dieser kritische Wert bei rund drei Prozent Kerninflation. Jenseits dieser Grenze bewegen sich Aktien und Staatsanleihen überwiegend gleichgerichtet.

Grund dafür ist ein zuverlässiger makroökonomischer Mechanismus: Steigende Inflation zwingt Notenbanken zu einer restriktiveren Geldpolitik. Höhere Zinsen belasten Staatsanleihen unmittelbar über fallende Kurse. Gleichzeitig geraten Aktien unter Druck, weil zukünftige Gewinne stärker diskontiert werden und Unternehmen höhere Finanzierungskosten tragen müssen. Beide Anlageklassen reagieren somit auf denselben makroökonomischen Impuls.

Warum das Niedriginflationsregime der 2010er Jahre nicht einfach zurückkehrt

Viele Marktteilnehmer hoffen noch immer auf eine Rückkehr zur Kapitalmarktwelt der 2010er Jahre. Doch dafür müssten auch die damaligen Rahmenbedingungen zurückkehren. Genau daran bestehen erhebliche Zweifel. In den USA wirken hohe Staatsdefizite, steigende Zinslasten und eine expansive Fiskalpolitik preistreibend. Europa sieht sich mit steigenden Löhnen, Fachkräftemangel sowie dauerhaft höheren Kosten im Dienstleistungssektor konfrontiert. Hinzu kommen geopolitische Spannungen, eine fragmentierte Weltwirtschaft sowie höhere Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur.

Diese Faktoren sprechen dafür, dass Inflationsraten oberhalb der Notenbankziele künftig häufiger auftreten könnten als in den beiden Jahrzehnten zuvor. Sollte sich dieses Umfeld verfestigen, wäre auch eine Rückkehr zur dauerhaft negativen Korrelation zwischen Aktien und Anleihen wenig wahrscheinlich.

Was Anleger beachten sollten

Für Anleger bedeutet dies vor allem eines: Diversifikation muss neu gedacht werden.

Die traditionelle Aufteilung zwischen Aktien und Staatsanleihen verliert ihre frühere Stabilitätsfunktion, wenn beide Anlageklassen gleichzeitig auf denselben makroökonomischen Treiber reagieren. Sicherheit entsteht dann nicht mehr automatisch durch die Mischung zweier Assetklassen, sondern durch eine breitere und flexiblere Allokation.

Dazu gehören zusätzliche Renditequellen jenseits klassischer Staatsanleihen ebenso wie eine konsequente Steuerung von Risiken und Laufzeiten. Ebenso wichtig ist die Bereitschaft, Portfolios laufend an veränderte makroökonomische Rahmenbedingungen anzupassen.

Die vielleicht wichtigste Lehre aus den historischen Daten lautet deshalb: Erfolgreiche Diversifikation ist kein statisches Konzept. Sie ist das Ergebnis des jeweils vorherrschenden Inflations- und Zinsregimes. Wer dieses Regime versteht, versteht auch, warum sich Portfolios heute anders verhalten als noch vor wenigen Jahren.