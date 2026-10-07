Ungeachtet der hohen Anleiherenditen bleiben Aktien dank steigender Unternehmensgewinne auf Kurs, so die Experten von Pictet Asset Management Strategy Unit.

In China gefertigtes Rotorblatt vor der Verladung nach Vietnam: Die Schwellenländer profitieren vom stabilen Welthandel und den starken Investitionen in Technologie und Lieferketten in der Fertigung.

Nach der nunmehr neunmonatigen Rally an den Aktienmärkten und dem jüngsten Anstieg der Anleiherenditen könnten einige Anleger geneigt sein, ihr Engagement in Aktien zu reduzieren. Zumindest auf den ersten Blick wirkt die Rendite von Anleihen attraktiver als die von Aktien. Die Lücke zwischen den Ertragsrenditen von Aktien, also dem umgekehrten Kurs-Gewinn-Verhältnis, und den Anleiherenditen ist so gering wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr.

Die Bewertungen sind jedoch ein weniger aussagekräftiger Indikator, solange Unternehmensgewinne weiterhin kräftig steigen. Aus diesen Gründen behalten wir unsere Übergewichtung in Aktien bei.

Nach unseren Schätzungen dürften die Unternehmen im MSCI World-Aktienindex in diesem Jahr ein Gewinnwachstum von über 30 Prozent erzielen, während die Gewinne von Unternehmen in Schwellenländern gar um über 65 Prozent steigen könnten.

Ein weiterer positiver Aspekt ist die Inflationsentwicklung: Wir gehen davon aus, dass der Preisdruck in den kommenden Monaten nachlassen wird, auch wenn die höheren Ölpreise die Gesamtinflation in den USA vorübergehend auf fast das Doppelte des Zielwerts getrieben haben.

Einige Anleger könnten angesichts der überzogenen Bewertungen von KI- und Technologieaktien in der Tat besorgt sein. Doch mehr als die Hälfte des globalen Gewinnwachstums im Jahr 2026 geht auf diese Branche zurück.

Unsere Übergewichtung bei Aktien geht mit einer neutralen Haltung gegenüber Anleihen und einer Untergewichtung bei Barmitteln einher. Der jüngste Anstieg der durchschnittlichen Rendite globaler Staatsanleihen auf erstmals 4 Prozent hat die Bewertungen an den Anleihemärkten auf ein attraktives Niveau angehoben. Aufgrund der hohen Staatsverschuldungen und des Iran-Konflikts dürften die Renditen trotzdem noch länger auf einem höheren Niveau verharren.

Konjunkturindikatoren deuten auf ein robustes globales Wachstum hin

Unsere Konjunkturindikatoren lassen ein robustes globales Wachstum erkennen. Die US-Wirtschaft wächst mit einer potenziellen Wachstumsrate von rund 2 Prozent. Unser zusammengesetzter Indikator für Kapitalinvestitionen liegt über seinem langfristigen Durchschnitt seit 1990, was auf Investitionen in Nichtwohngebäude insbesondere vonseiten der Technologieunternehmen zurückzuführen ist. Die Ausgaben im KI-Bereich sind in den letzten zwei Jahren mit einer annualisierten Wachstumsrate von über 20 Prozent gestiegen. Die US-Notenbank geht dabei davon aus, dass ein potenzieller KI-getriebener Produktivitätsboom das BIP-Wachstum in den USA in den kommenden Jahrzehnten auf rund 4 Prozent ansteigen lassen könnte.

Dies gleicht gewisse Schwächen auf dem US-Immobilienmarkt mehr als aus.

Europa holt auf – Aktien bleiben attraktiv

Die europäische Wirtschaft wird unterdessen durch eine anhaltende Erholung im Konsum sowie in Industrie und Handel gestützt. Wir sehen Anzeichen dafür, dass in dieser Region die öffentlichen Ausgaben für erneuerbare Energien, Verteidigung und Infrastruktur, die 15 Prozent des gesamten BIP der EU ausmachen, sich stetig auf die gesamte Wirtschaft auswirken. Nach unserer Einschätzung wird dieser konjunkturelle Impuls dazu beitragen, dass die europäische Wachstumsrate im Lauf der Zeit zu der US-Rate aufschließt.

Unsere Analyse zeigt, dass die europäischen Staatsausgaben die Wachstumslücke zwischen den USA und Europa beim BIP letztendlich halbieren könnten.

Rund um die Welt genügend Spielraum für Zentralbanken

Japan gehört zu den stärkeren Volkswirtschaften der Industrieländer, da Leitindikatoren wie Umfragen in der Industrie und Maschinenaufträge auf eine stärkere Industriekonjunktur und höhere Investitionen hindeuten.

China hinkt weiterhin hinterher, da die schwache Binnennachfrage und der verhaltene private Konsum die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt belasten.

Die Schwellenländer außerhalb Chinas profitieren jedoch vom stabilen Welthandel und den starken Investitionen in Technologie und Lieferketten in der Fertigung.

Unsere Liquiditätsanalyse zeigt, dass die großen Zentralbanken durch das robuste Wachstum nun genügend Spielraum haben, um der Inflationsbekämpfung Vorrang einzuräumen. Wir sehen darin jedoch kaum Anzeichen für den Beginn eines anhaltenden globalen Straffungszyklus, da die zugrunde liegende Kerninflationsdynamik weiterhin moderat bleibt.

Unsere Bewertungsmodelle stützen unsere Einschätzung, dass eine Reduzierung des Aktienengagements unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht gerechtfertigt ist, auch wenn überbewertete Positionen und eine mögliche Abwärtskorrektur der derzeit hohen Gewinnerwartungen weiterhin Risiken darstellen.

Unsere zusammengesetzte Aktienrisikoprämie in den USA – ein Maß für die Überrendite, die Anleger durch das Halten von Aktien gegenüber einem risikofreien Zinssatz erzielen – liegt bei 250 Basispunkten und damit fast bei der Hälfte ihres historischen Durchschnitts. Wir betrachten dies eher als wesentliche Einschränkung der mittelfristigen Renditen und nicht als unmittelbares Signal, Aktien vollständig zu verkaufen. Ein Anstieg der Renditen 10-jähriger US-Anleihen um 50 Basispunkte oder eine Ausweitung des Bewertungsmultiplikators des S&P 500 um 10 bis 15 Prozent brächte die relativen Bewertungen jedoch bereits in einen Bereich, auf den in der Vergangenheit stets starke Marktkorrekturen folgten.

Andererseits bestätigen unsere technischen Indikatoren unsere Übergewichtung bei Aktien, da Hedgefonds voraussichtlich gegen Jahresende größere Teile ihrer Barbestände investieren werden.